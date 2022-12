Nowa Lewica chce, by już 16-latkowie głosowali w wyborach do PE

Nowa Lewica zaproponuje obniżenie wieku uprawniającego do głosowania w wyborach do PE do 16. roku życia - zapowiedział w czwartek w Studiu PAP europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Dodał, że w tym celu nie trzeba zmieniać konstytucji.

fot. symbiot / / Shutterstock

Europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w czwartek w rozmowie z PAP.PL zapowiedział, że "Nowa Lewica zaproponuje obniżenie czynnego prawa wyborczego do 16. roku życia w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego".

"My uważamy na lewicy, że te wybory powinny być jak najbardziej powszechne, nam najbardziej zależy na tym, żeby ludzie uczestniczyli w wyborach. Dlatego jednym z naszych postulatów będzie obniżenie wieku głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego do 16 roku życia" - podkreślił.

Biedroń zaznaczył, że w przeciwieństwie do "innych postulatów dotyczących obniżenia wieku wyborczego", w przypadku których potrzeba zmiany konstytucji, ten postulat "jest do zrealizowania".

"W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego można to zrobić za pomocą zmiany art. 10 Kodeksu wyborczego. Tak zrobiono już w wielu krajach Europy - na Malcie, w Austrii, Niemczech czy Chorwacji" - powiedział.

Według polityka Nowej Lewicy obniżenie wieku uprawniającego do czynnego prawa wyborczego w tych krajach sprawiło, że młodzi ludzie bardziej zainteresowali się polityką, a także wzrosła frekwencja wyborcza. "Nam wszystkim zależy na tym, żeby obywatele i obywatelki uczestniczyli w tych wyborach, uczestniczyli w życiu publicznym, współdecydowali" - dodał.

Na pytanie, czy będzie kandydował do Sejmu w wyborach parlamentarnych na jesieni 2023 roku, odparł, że "jeszcze nie ma takich decyzji, jest na to za wcześnie".

Zgodnie z art. 62. konstytucji obywatel polski, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat (pod warunkiem, że nie jest ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw publicznych albo wyborczych) ma prawo głosowania w referendum oraz prawo wybierania prezydenta, posłów, senatorów i przedstawicieli do samorządu terytorialnego.

Z kolei organizacja wyborów do PE uregulowana została tylko w Kodeksie wyborczym. Zgodnie z tą ustawą w Polsce w wyborach do europarlamentu prawo do głosowania ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kodeks wyborczy można znowelizować zwykłą większością głosów.

Najbliższe wybory do PE powinny odbyć się w maju 2024 r.

Cała rozmowa pod adresami https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1515200,gosc-studia-pap-robert-biedron-nowa-lewica.html oraz https://wideo.pap.pl. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk

amk/ ann/