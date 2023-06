Rosjanie wysadzili zaporę na Dnieprze. Ewakuacja terenów zagrożonych zalaniem

Siły rosyjskie wysadziły w powietrze zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - poinformowały we wtorek rano Siły Zbrojne Ukrainy.

"Skala zniszczeń, prędkość i ilość wody oraz prawdopodobne obszary powodzi są ustalane" – poinformowała ukraińska armia na Facebooku.

Po wysadzeniu we wtorek przez wojska rosyjskie zapory wodnej na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce władze obwodu chersońskiego ogłosiły ewakuację mieszkańców zagrożonych zalaniem terenów i ostrzegły, że za pięć godzin woda osiągnie poziom krytyczny.

Na terenie osiedla Korabeł w Chersoniu, które położone jest na wyspie, podnosi się poziom wody po wysadzeniu we wtorek przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce na Dnieprze. Władze zarządziły odłączenie elektryczności. Za kilka godzin w celach bezpieczeństwa nastąpi odłączenie wody.

„Rosyjska armia dokonała kolejnego aktu terroru – wysadziła Kachowską Elektrownię Wodną. Za pięć godzin woda osiągnie poziom krytyczny” – oświadczył szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin.

Według MSW Ukrainy po wysadzeniu zapory elektrowni w Nowej Kachowce w strefie zagrożonej zalaniem znajduje się co najmniej 10 miejscowości na prawym, zachodnim brzegu Dniepru. Są to: Mykołajiwka, Olhiwka, Lowo, Tiahynka, Poniatiwka, Iwaniwka, Tokariwka, Prydniprowskie, Sadowe i częściowo miasto Chersoń.

