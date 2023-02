Nowa Huta ze statusem Pomnik Historii

Dziewięć nowych obiektów, w tym krakowska Nowa Huta, zostało wpisanych na listę Pomników Historii.

Każde pokazanie elementów naszego dziejowego i pokoleniowego dorobku ma ogromne znaczenie - powiedział w piątek w Pałacu Prezydenckim prezydent RP Andrzej Duda podczas ceremonii wręczania rozporządzeń uznających obiekty zabytkowe za Pomniki Historii.

Z wpisanymi w piątek obiektami, na liście znajdują się 123 Pomniki Historii.

Nowe obiekty wpisane na listę to:

klasztor św. Onufrego w Jabłecznej,

zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie,

kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Małujowicach,

zespół kolegiaty pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Opatowie,

zespół klasztorny Bernardynów w Radomiu,

sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym,

klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu,

Zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego w Tumie,

gmach dawnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie.

"Ta uroczystość jest dla mnie bardzo ważna, bo, w mojej służbie prezydenckiej pamięć historyczna, jej związek z naszą teraźniejszością, nasze korzenie mają niezwykle istotne znaczenie. Mają one, co oczywiste, niezwykle istotne znaczenie także dla budowania postaw, a tym samym także i dla przyszłości naszego kraju" - powiedział prezydent. "Krótko mówiąc, dla rozwoju następnych pokoleń, dla budowania postaw obywatelskich i patriotycznych, które dla mnie są niezwykle istotne" - podkreślił Andrzej Duda.

"Jest to dla mnie powód do wielkiej satysfakcji i wielkiej radości, że taka właśnie polityka, jako element polityki historycznej i polityki swoistej dumy narodowej i państwowej jest realizowana" - powiedział. "Mam nadzieję, że będzie kontynuowana także i w przyszłości" - podkreślił Andrzej Duda.

Szef MKiDN zwrócił uwagę, że proces nadawania tytułu Pomnika Historii "wpisuje się w politykę szczególnej dbałości o polską kulturę, tożsamość, historię - w całą politykę historyczną". "To jest fakt jednak bez precedensu, że w ciągu siedmiu lat od roku 2016, gdy mieliśmy ok. 60 Pomników Historii w Polsce, w tej chwili doczekaliśmy się – i to bez pójścia na skróty, bez jakichś szczególnych ułatwień, czyli poprzez normalną procedurę poważną, państwową - 123 Pomników Historii" - zaznaczył.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, "Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków. Prezydent RP może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, w rozporządzeniu określa się także jego granice".

Autor: Olga Łozińska, Daria Porycka, Grzegorz Janikowski, Maciej Replewicz

