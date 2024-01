Nowe koncesje dla Grupy Orlen na norweskim szelfie kontynentalnym

Norweskie Ministerstwo Energii oferuje 62 nowe koncesje wydobywcze na norweskim szelfie kontynentalnym w rundzie koncesyjnej APA 2023 - poinformował norweski rząd na stronie internetowej. W ubiegłym roku przyznano 47 licencji.

"Przyznawanie nowych licencji w ramach Awards in Predefined Areas to filar dalszego rozwoju szelfu norweskiego. Widzimy duże zainteresowanie dalszymi działaniami poszukiwawczymi. Jest to ważne zarówno dla zatrudnienia, jak i tworzenia wartości, a także dla ułatwienia roli Norwegii jako stabilnego dostawcy energii do Europy" – powiedział minister energetyki Terje Aasland.

Awards in Predefined Areas (APA) to coroczna runda eksploracyjna najbardziej gotowych do użytkowania obszarów norweskiego szelfu kontynentalnego.

Spośród 62 koncesji wydobywczych oferowanych w APA 2023, 29 znajduje się na Morzu Północnym, 25 na Morzu Norweskim, a osiem na Morzu Barentsa.

"W zeszłym roku szczególnie zachęcałem firmy do poszukiwania możliwości na Morzu Barentsa. W tym roku oferujemy ponad dwukrotnie więcej koncesji wydobywczych w tym regionie niż w roku ubiegłym. Świadczy to o tym, że kilka firm pozytywnie odpowiedziało na zaproszenie i że są one świadome swojej odpowiedzialności społecznej" - powiedział minister Aasland.

