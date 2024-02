Norwegia będzie pośredniczyć w wypłatach między Izraelem a Autonomią Palestyńską

Autonomia Palestyńska potrzebuje pieniędzy. USA chcą złamać własne przepisy USA szukają sposobów na ominięcie własnych przepisów i dofinansowanie Autonomii Palestyńskiej, której za 10 dni grozi zapaść, co oznacza, że tamtejsza administracja straci zdolność do kontrolowania Zachodniego Brzegu - podaje w sobotę portal Times of Israel.