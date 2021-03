Nordea reorganizuje zatrudnienie w IT. Chce zwolnić jak najmniej osób

fot. REUTERS/Ints Kalnins / FORUM

Nordea Bank Oddział w Polsce reorganizuje zatrudnienie w dziale IT – dowiedziała się redakcja Bankier.pl. W ramach optymalizacji kosztów część realizowanych zadań zostanie przekazana do outsourcingu. Pracodawca zapewnia, że załoga ma dostać oferty pracy wewnątrz organizacji firmy dopasowane do ich kwalifikacji.

Od roku 2014 Nordea nie prowadzi w Polsce działalności w zakresie obsługi klientów detalicznych. Należąca do niej marka Nordea Banku Polska została połączona z PKO BP. Grupa jest jednak obecna w kraju jako zaplecze informatyczne dla skandynawskich klientów banku.

Jak wynika z informacji, które otrzymaliśmy na adres alert@bankier.pl, obecnie trwa proces reorganizacji zatrudnienia w dziale IT. Informację tę potwierdziło nam biuro prasowe spółki oraz przedstawiciele związków zawodowych. Na tę chwilę nie wiadomo, ilu pracowników może stracić pracę. Przedstawiciele banku zapewniają nas jednak, że pracownicy otrzymują oferty pracy wewnątrz firmy dopasowane do ich kwalifikacji.

– Nordea aktywnie buduje obecność biznesową, a Polska pozostaje ważnym ośrodkiem w zakresie wsparcia informatycznego i operacyjnego dla skandynawskich klientów banku – mówi Mikołaj Ługowski, dyrektor Nordea Bank Abp SA Oddziału w Polsce. – Obecnie zatrudniamy łącznie 4600 pracowników w Trójmieście, Warszawie i Łodzi. Zapotrzebowanie na pracowników IT jest stałe, a liczba aktualnie otwartych wakatów w IT wynosi 180. Aby zoptymalizować koszty działania banku, nieustannie rozpoznajemy nowe możliwości w zakresie obsługi procesów IT. Decyzje dotyczące zatrudnienia podejmowane są globalnie. Planowane przeniesienie jednej funkcjonalności jest zwykłą zmianą biznesową, a pracownicy otrzymują oferty pracy wewnątrz firmy dopasowane do ich kwalifikacji. W Polsce pracuje około 1500 ekspertów w obszarze IT i ciągle rekrutujemy nowych pracowników do naszych biur w Gdyni, Gdańsku i w Warszawie. W ubiegłym roku Nordea przeniosła również do Polski nowy obszar biznesowy związany z obsługą audytu, ryzyka i zgodności i operacji skarbu – dodaje.

Związek Zawodowy Pracowników Nordei potwierdził nam informację, że w dziale IT następuje reorganizacja poprzez outsourcing części zadań. W związku tym zostało podpisane porozumienie między ZZPN a Nordea Bankiem, które definiuje warunki i liczbę pracowników, którzy mogą zostać objęci takowym zwolnieniem – informuje ZZPN.

– ZZPN wraz z polskim managementem podjął działania, by zachować jak największą liczbę pracowników z działu IT w strukturach Nordea poprzez zaoferowanie pracownikom innych stanowisk dopasowanych do ich obecnych kompetencji. Jak zakończy się ten proces, tego nie wiemy, ale mamy nadzieję, że jak największa liczba pracowników zostanie zatrzymana w Nordea – czytamy w komentarzu przesłanym do redakcji Bankier.pl.