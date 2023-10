Technologiczny gigant zwolni tysiące osób. Szuka oszczędności przez sprzęt 5G

Kolejny technologiczny gigant zdecydował się na zwolnienia. Tym razem zatrudnienie ma stracić do 14 000 tysięcy pracowników Nokii. Firma chce w ten sposób obniżyć koszty i nadrobić finansowe zaległości spowodowane mocnym spadkiem sprzedaży.

Jak podaje Reuters, Nokia odnotowała w III kw. 20-proc. spadek sprzedaż w związku ze słabszym popytem na sprzęt 5G.

„Sytuacja rynkowa jest naprawdę trudna, czego dowodem jest fakt, że na naszym najważniejszym rynku, czyli rynku północnoamerykańskim, nasza sprzedaż netto spadła w III kwartale o 40 proc.” – powiedział dyrektor generalny spółki Pekka Lundmark w wywiadzie dla agencji.

Fińska spółka szuka pieniędzy i planuje zwolnienia, które maja objąć do 14 000 osób. Pracę ma stracić od 72 000 do 77 000 z 86 000 pracowników, co oznacza redukcję zatrudnienia nawet o około 16 proc. W ten sposób firma planuje zaoszczędzić od 800 milionów euro do 1,2 miliarda euro do 2026 roku.

Lundmark stwierdził, że aby ożywić rynek, branża musi zainwestować w szybszy sprzęt średniopasmowy, aby poradzić sobie ze wzrostem ruchu danych. „Tylko 25 proc. stacji bazowych 5G na świecie poza Chinami ma obecnie średnie pasmo” – powiedział. Sprzęt średniopasmowy oferuje wyższe prędkości 5G, ale wielu operatorów telekomunikacyjnych rozpoczęło wdrażanie 5G od sprzętu niskopasmowego, który jest tańszy, ale oferuje niższe prędkości.



„Tu i ówdzie pojawiają się oznaki wskazujące, że popyt zacznie ponownie rosnąć, ale jest za wcześnie, aby nazwać to powszechnym trendem” – stwierdził dyrektor generalny Nokii.

