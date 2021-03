Nokia zwolni 10 000 osób

fot. Reuters / FORUM

Nokia planuje zwolnić 10 000 osób w ciągu najbliższych dwóch lat - poinformował koncern.

Fińska firma zatrudnia obecnie ok. 90 tys. osób, zwolnienia obejmą zatem ponad 10 proc. pracowników. Jak wskazuje spółka w komunikacie, ma się to przełożyć na oszczędności rzędu 600 milionów euro do końca 2023 r.

"Plany te mają zasięg globalny i prawdopodobnie będą dotyczyć większości krajów" - cytuje przedstawiciela Nokii agencja Reutera. "W Europie dopiero co poinformowaliśmy lokalne rady zakładowe i spodziewamy się, że w stosownych przypadkach wkrótce rozpoczną się procesy konsultacji” - dodaje.

Jak uzupełnia Reuters, cięcia nie obejmą Francji, gdzie w ubiegłym roku zwolniono 1000 osób.

W Polsce w Nokii pracuje kilka tysięcy osób. Firma ma oddziały w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Bydgoszczy.

MKa