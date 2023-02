Nokia pokazała nowe logo. Fińska firma nie chce być dłużej kojarzona z telefonami

Choć Nokia nie produkuje telefonów od blisko 10 lat, wciąż trudno jest jej odciąć się od starego modelu biznesowego. Być może zmieni się to za sprawą odświeżonej identyfikacji wizualnej, którą fińskie przedsiębiorstwo zaprezentowało światu tuż przed rozpoczęciem Mobile World Congress w Barcelonie.

W nowym logo klasyczne litery zastąpiło pięć bardziej dynamicznych kształtów tworzących słowo NOKIA. Zniknął też silnie związany z marką niebieski kolor.

This is Nokia, but not as the world has seen us before. Our new brand signals who Nokia is today. We’re unleashing the exponential potential of networks and their power to help reshape the way we all live and work. https://t.co/lbKLfaL2OI #NewNokia pic.twitter.com/VAgVo8p6nG