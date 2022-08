Nokia i Ericsson kończą działalność w Rosji

fot. OleksSH / / Shutterstock

Nokia i Ericsson likwidują działalność w Rosji. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne planują w ciągu najbliższych miesięcy na stałe opuścić kraj – informuje Reuters. Nokia zatrudnia w Rosji około 2 tys. pracowników, Ericsson 400 osób.

Dwa skandynawskie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej podjęły decyzję o całkowitym zakończeniu swojej działalności w Rosji. Nokia zapowiedziała już w kwietniu br., że zamierza zakończyć działalność biznesową na terenie Federacji Rosyjskiej.

"Do końca roku zdecydowana większość naszych pracowników w Rosji odejdzie z Nokii, a my opuścimy wszystkie nasze biura" – poinformował rzecznik fińskiego przedsiębiorstwa w rozmowie z agencją Reuters oraz dodał, że Nokia zachowa "formalną obecność w kraju do czasu zakończenia prawnego zamknięcia". Jak wskazuje przedstawiciel firmy, "pozostała działalność w tym kraju jest związana z ograniczoną konserwacją krytycznych sieci w celu wypełnienia zobowiązań umownych i humanitarnych".

Z kolei Ericsson zapowiedział w poniedziałek, że będzie stopniowo likwidował działalność w Rosji w ciągu najbliższych miesięcy. Szwedzkie przedsiębiorstwo zawiesiło tam swoją działalność na czas nieokreślony w kwietniu br. Jak podaje firma, ma około 400 pracowników w Rosji i zapewni im wsparcie finansowe.

Rosyjscy narodowi operatorzy komórkowi MTS i Tele2 (TEL2b.ST) po opuszczeniu kraju przez Ericssona i Nokię staną się zależni od chińskich firm, takich jak Huawei (HWT.UL) i ZTE (000063.SZ), wskazuje Reuters.

DF