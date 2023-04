Noga z gazu - inflacja rośnie wolniej, rekordowe wypłaty z banków, SARON szybuje do góry

WYKRESY TYGODNIA "Czerwień, widzę czerwień". RPP, NBP, amerykańskie banki i inflacja, czyli ekonomiczna trójca (+1) na ustach wszystkich Ten tydzień przebiegał pod znakiem dwudniowego posiedzenia RPP. Nikt nie spodziewał się podwyżek stóp procentowych. Za to wszyscy czekali na projekcję inflacji opracowanej przez ekonomistów NBP. Poza tym widać dwucyfrowe spadki, jeśli chodzi o zaciągnięte kredyty hipoteczne. Co jest może pocieszające dla kupujących - ceny mieszkań, szczególnie tych miejscach, spadają. To jednak nie jedyne wydarzenia. Najciekawsze przedstawiliśmy na wykresach.