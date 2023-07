Nocny atak dronami na Moskwę. Oberwały m.in. biura Leroy Merlin

Atak dronami na Moskwę w nocy z niedzieli na poniedziałek był operacją specjalną wywiadu wojskowego Ukrainy – poinformował w poniedziałek portal RBK-Ukraina, powołując się na źródła w ukraińskich służbach specjalnych.

Wspomniane źródło dodało, że „wszystkie ptaszki doleciały do Moskwy”.

Wcześniej mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin, cytowany przez niezależny rosyjski portal Mediazona, podał, że Moskwę zaatakowały dwa drony. Jeden z nich – jak podał inny niezależny portal rosyjski Meduza – trafił w centrum biznesowe przy ulicy Lichaczowa, a drugi spadł niedaleko gmachu rosyjskiego ministerstwa obrony i sztabu rosyjskiego wywiadu cybernetycznego. Jeden z tych budynków to biurowiec Leroy Merlin.

Według moskiewskich służb ratunkowych na Komsomolskim Prospekcie w pobliżu ministerstwa obrony znaleziono fragmenty dronów. Portal Mediazona podał, że w wielu budynkach przy Komsomolskim Prospekcie wybite są okna.

Odnosząc się do ataku dronów na Moskwę oraz okupowany przez siły rosyjskie Krym minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow napisał na swym kanale w Telegramie, że służby walki radioelektronicznej i siły obrony przeciwlotniczej w coraz mniejszym stopniu są w stanie chronić rosyjskie niebo.

„Cokolwiek tam się wydarzyło, będzie tego więcej” - dodał Fedorow.

Moscow, Russia ❗

Unidentified drones also raided Moscow. Around four o'clock in the morning drone strikes were recorded, - rosZMI.

One UAV fell 500 m from the building of the Ministry of Defense of Russia. The second got into the "Leroy Merlin" business center. pic.twitter.com/JrL0rGHExL