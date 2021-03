Nocne wydatki Rosjan: towary dla zwierząt, restauracje i artykuły dla dzieci

fot. Sergei Bobylev / FORUM

Podczas spontanicznych nocnych zakupów Rosjanie kupują głównie towary dla zwierząt; wśród produktów, na które wydają wtedy sporo pieniędzy, są też artykuły dla dzieci - poinformowali analitycy jednego z banków. Dopiero za towarami dla zwierząt plasują się restauracje.

W analizie banku Raiffeisen, opublikowanej przez agencję RIA Nowosti, porównywano wydatki Rosjan w nocy i za dnia. Okazało się, że na towary dla zwierząt kupujący wydają nocą trzy razy więcej pieniędzy niż za dnia. Na drugim miejscu są artykuły do domu - wydatki na ten cel są o 98 proc. wyższe. Dopiero za nimi uplasowały się restauracje, w których nocą Rosjanie pozostawiają kwoty 81 proc. wyższe niż za dnia.

Artykuły dla dzieci również częściej kupowane są właśnie nocą: nocne wydatki na ten cel są o 62 proc. wyższe od dziennych.

Nocne zakupy na samochód, gry komputerowe, edukację i urodę są zaś niższe od dokonywanych za dnia. Średnia suma pozostawiana na nocnych zakupach na towary motoryzacyjne jest aż o 79 proc. niższa od wydatków dziennych.

Przedstawiciel Raiffeisenbanku Kiriłł Matwiejew powiedział, że ogółem wydatki Rosjan wracają do normy: o ile w 2020 roku, z powodu pandemii ludzie mniej wydawali na restauracje i podróże, to teraz popyt na nie wraca. Zarazem, mieszkańcy dużych miast nabrali zwyczaju kupowania online i z dostawą do domu. Właśnie dlatego coraz więcej wydatków Rosjanie robią teraz nocą.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

