Jak założyć rachunek maklerski w Noble Securities? Opisujemy krok po kroku

Noble Securities prowadzi aktualnie prawie 26 000 rachunków, co czyni go 10. największym domem maklerskim w Polsce. Jak dołączyć do grona jego klientów, jakie dokumenty są do tego potrzebne, ile czasu zajmuje otwarcie konta? Sprawdziłem to i opisuję całą procedurę.

Żeby przekonać się w praktyce, jak wygląda otwarcie rachunków, korzystanie z aplikacji oraz kontakt z obsługą, założyłem konta w 11 polskich domach maklerskich (które umożliwiają zrobienie tego online). W pierwszej kolejności oceniałem, jak łatwo dołączyć do grona ich klientów i ile czasu to zajmuje. Podsumowanie mojego testu i wnioski znajdują się tutaj. W tej części opisałem zaś procedurę zakładania rachunku w domu maklerskim Noble Securities.

Jak zostać klientem Noble Securities? Zakładanie rachunku

Otwieranie konta w Noble Securities jest darmowe, a jego prowadzenie nie wiąże się później z żadnymi dodatkowymi opłatami. Proces rozpoczyna się od deklaracji, czy jest się osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne lub mającą w rodzinie polityków. Następnie trzeba wprowadzić swoje dane osobowe oraz wybrać, jakim dokumentem zweryfikujemy konto. Do wyboru jest dowód osobisty lub paszport. Już na tym etapie otrzymujemy do wglądu wszystkie dokumenty, informacje oraz tabelę prowizji i opłat.

Kolejnym krok jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świadczenia usług oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.

Później należy uzupełnić dane dotyczące naszego banku, podać numer rachunku oraz swój urząd skarbowy. Na tym etapie wybiera się także hasło do logowania oraz hasło telefoniczne. Trzeba także określić, czy istnieje inny beneficjent rzeczywisty konta niż my, czy jesteśmy rezydentami podatkowymi USA oraz czy mamy inną rezydenturę podatkową niż polską.

Ankieta MiFID II w DM Noble

Kolejnym etapem była ankieta MiFID II. Pytania dotyczące wiedzy były według mnie dość proste, jednak było ich więcej niż w pozostałych domach maklerskich (aż 17).

Po części sprawdzającej wiedzę DM Noble pytał mnie o mój przewidywany horyzont inwestycyjny (do roku/do 5 lat/powyżej 5 lat), cel nabywania instrumentów finansowych oraz poziom ryzyka, który akceptuję. Później przeszedłem do oceny doświadczenia, czyli serii pytań o to, w co inwestowałem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ile razy oraz do jakiej kwoty.

Noble Securities wymaga tylko jednej odpowiedzi dotyczącej kondycji finansowej klienta z szerokimi widełkami. Trzeba określić, czy wartość wolnych środków i posiadanych instrumentów finansowych jest mniejsza niż 50 000 zł, wyższa niż 50 000 zł czy wyższa niż 100 000 zł. Ankieta złożona z 26 pytań kończy się deklaracją, czy zależy nam na inwestowaniu w zrównoważone instrumenty finansowe ESG.

Po wypełnieniu formularza MiFID II pozostało mi wybranie dodatkowych usług (np. konto IKE lub IKZE). Na ten moment nie mam takiej potrzeby. Otrzymałem też wybór, w jaki sposób chcę otrzymywać dokumenty oraz zweryfikować konto. Wśród dostępnych opcji są:

całkowicie elektroniczne założenie konta,

wydrukowanie i wysyłka dokumentów na adres Noble Securities,

oczekiwanie na kuriera, który przyjedzie z dokumentami i zabierze je po podpisaniu.

Zdecydowałem się pierwszą opcję. Po kilkunastu sekundach otrzymałem wygenerowane dokumenty oraz informację, że sposobem weryfikacji mojego konta będzie przelew z rachunku bankowego, który podawałem wcześniej w ankiecie.

Aby aktywować konto wystarczyło:

przelać dowolną kwotę na numer konta podany w mailu od banku,

przesłać skany dwóch dokumentów tożsamości na adres mailowy, który również podano w mailu od Noble Securities.

Od razu wykonałem przelew na 1 PLN (zostanie dodany do rachunku maklerskiego). Miał dojść następnego dnia, ponieważ było już późne popołudnie. Cały wstępny proces zabrał mi około 40 minut. Konto zostało otwarte następnego dnia po porannej sesji Elixir, około południa.

Otwarcie konta w domu maklerskim Noble Securities: podsumowanie

Założenie konta w DM Noble było szybkim i intuicyjnym procesem. Po przesłaniu przelewu weryfikacyjnego i zdjęć dokumentów rachunek maklerski został otwarty następnego dnia. Warto zwrócić uwagę, że Noble Securities chce bardzo mało informacji na temat kondycji finansowej klienta (dużo mniej niż większość konkurencji). Wystarczy deklaracja o ilości wolnych i zainwestowanych środków w naprawdę szerokich widełkach i nie trzeba chwalić się posiadaniem lub brakiem udziałów w nieruchomościach tak jak w BM BDM.

Przed podjęciem decyzji o założeniu konta inwestycyjnego trzeba zwrócić uwagę na wiele różnych czynników. Dla jednych inwestorów najważniejsza będzie oferta i prowizje, dla innych stabilność opłat lub niezawodność aplikacji. Sama procedura otwierania rachunku nie jest tu najważniejsza i nigdy nie powinna mieć decydującego wpływu na wybranie określonej oferty.