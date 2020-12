Noble Securities podtrzymuje rekomendację ''kupuj" dla CD Projektu

fot. Kacper Pempel / Reuters

Noble Securities, w raporcie z 16 grudnia, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla CD Projektu i obniżyli ceną docelową akcji do 388,49 zł z 415,04 zł wcześniej.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 296 zł. W poniedziałek o godz. 10.03 jedna akcja spółki kosztuje 249,5 zł.

W ocenie analityków premiera gry Cyberpunk 2077 to sukces marketingowy, gdyż w przedsprzedaży na grę złożono ponad 8 mln zamówień, co jest wynikiem znacznie przekraczającym oczekiwania rynku. Ich zdaniem jest to jednak równocześnie rozczarowanie, jeśli chodzi o jakość gry w wersji na konsole starszej generacji.

Analitycy obniżyli prognozowany wolumen sprzedaży gry do końca 2020 r. z 18,8 mln do 15,5 mln egzemplarzy oraz szacowaną sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od daty premiery z 27 mln do 23,1 mln egzemplarzy.

"Pomimo rozczarowań części odbiorców, wersja Cyberpunka na PC uzyskuje wzrost pozytywnych ocen – z 71 proc. pozytywnych recenzji na Steam w dniu premiery, do 79 proc. na dzień sporządzenia aktualizacji rekomendacji, doganiając tym samym porównywalne produkcje, tj. GTA V oraz Red Dead Redemption 2" - napisano w raporcie.

"Deklaracje spółki, iż zespół produkujący Cyberpunka pracuje teraz nad wypuszczeniem serii patchy naprawiających wersję gry na konsole starszej generacji, pierwszej jeszcze przed Świętami, dwóch następnych odpowiednio w styczniu 2021 i w lutym 2021, daje

szansę na poprawę jakości gry i w konsekwencji długoterminowe wykorzystanie znacznego potencjału sprzedażowego produktu" - dodano.

