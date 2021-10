Nobel z medycyny 2021 za receptory dotyku oraz ciepła i zimna

Amerykanin David Julius oraz Ormianin mieszkający w USA Ardem Patapoutian zostali laureatami Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii za odkrycie receptorów komórkowych odpowiedzialnych za odczuwanie dotyku, ciepła i zimna.

"Nasza zdolność do odczuwania cierpła, zimna i dotyku jest kluczowa dla przeżycia oraz stanowi podstawę naszych interakcji z otoczeniem" – napisał Komitet Noblowski w uzasadnieniu do swojej decyzji.

Laureaci podzielą się po równo nagrodą w wysokości 10 mln koron szwedzkich (980 tys. euro).

Learn more about the 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine



