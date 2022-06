Niższy PIT. Kto zarobi więcej, a kto straci? Wyliczenia

fot. Andrzej_Karolina2019 / / Shutterstock

Po zmianach w PIT wzrosną wynagrodzenia netto. Pracownicy zyskają w porównaniu z 2021 r. - napisano w środowej "Rzeczpospolitej".

Jak przypomina gazeta, Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o PIT, co oznacza kolejną w ciągu kilku miesięcy modyfikację w rozliczaniu wynagrodzeń. Bez zmian kwoty brutto zmieni się kwota netto - czytamy. Z wyliczeń firmy doradczej EY, przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”, wynika, że dla większości pracowników nowe zasady będą korzystne lub neutralne.

"Osoby otrzymujące wynagrodzenie poniżej 10 tys. zł brutto zarobią z reguły nieco więcej niż w 2021 r. Ci z wynagrodzeniem od 10 do 18 tys. zł brutto otrzymają na rękę niższe kwoty niż w 2021 r. Ta grupa zdecydowanie zyska jednak w porównaniu z tym, co otrzymuje obecnie, w wyniku wprowadzenia pierwszej wersji Polskiego ładu" - podała "Rz".

Gazeta wskazuje, z czego wynikają różnice. "Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 r. pracownicy płacą PIT według stawek 17 i 32 proc., mogą też skorzystać z ulgi dla klasy średniej, ale nie odliczają już od podatku składki zdrowotnej. Od 1 lipca 2022 r. zapłacą 12 i 32 proc. PIT, ale nie będzie już ulgi dla klasy średniej. Bez zmian pozostaje zakaz odliczenia składki zdrowotnej" - czytamy.

Jak pisze gazeta, eksperci EY porównali sytuację kilku grup pracowników – zarabiających odpowiednio 3010 zł, 5000 zł, 8500 zł, 9900 zł, 12 tys. zł i 18 tys. zł brutto miesięcznie.

Każdy ze scenariuszy zakłada zastosowanie 250 zł kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek (pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2) - wskazano. "Przykład 1: Pracownik zarabia 3010 zł brutto miesięcznie. Do końca 2021 r. jego wynagrodzenie netto wynosiło 2209,56 zł. Od 1 stycznia 2022 r. otrzymuje 2363,56 zł na rękę, czyli o 154 zł więcej niż w roku poprzednim. Od 1 lipca 2022 r. jego sytuacja się nie zmieni. Nadal będzie zarabiać miesięcznie 2363,56 zł" - poinformowano.

Jak dodano, oznacza to, że osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie otrzymają za lipiec taką samą kwotę jak obecnie. Zyskają natomiast w porównaniu z 2021 r. - zaznaczono. "Przykład 2: Pracownik zarabia 5000 zł brutto. Do końca 2021 r. jego miesięczne wynagrodzenie netto wynosiło 3613,19 zł. Od 1 stycznia otrzymuje 3660,19 zł netto, czyli o 47 zł więcej niż w roku poprzednim. Od 1 lipca otrzyma netto 3738,19 zł, czyli dodatkowe 78 zł. Osoba zarabiająca 5000 zł brutto zyska więc zarówno w porównaniu z pierwszym półroczem, jak i poprzednim rokiem" - podano.

Ponadto od lipca jej wynagrodzenie netto będzie o 125 zł wyższe niż w 2021 r. - wyliczono.

"Przykład 3: Pensja pracownika wynosi 8500 zł brutto. Od 1 stycznia 2022 r. otrzymuje na rękę tyle samo co w roku poprzednim – 6082,53 zł. Od 1 lipca 2022 r. zarobi 6124,53 zł netto. W stosunku do poprzedniego roku zyska 42 zł. Przykład 4: Pracownik zarabia miesięcznie 9900 zł brutto. Do końca 2021 r. jego miesięczne wynagrodzenie netto wynosiło 7069,87 zł. Po 1 stycznia 2022 r. spadło do 6880,87 zł, czyli o 189 zł" - czytamy.

Jak dodano, od 1 lipca 2022 r. otrzyma netto 7078,87 zł.

"Ta grupa nie tylko nic nie straci w porównaniu z poprzednim rokiem, ale zyska dodatkowe 9 zł. Przykład 5: Pracownik zarabia 12 tys. zł brutto. Do końca 2021 r. jego miesięczne wynagrodzenie netto wynosiło 8550,87 zł. Od 1 stycznia spadło do 8129,87 zł, czyli o 421 zł. Od 1 lipca otrzyma 8509,87 zł. To oznacza, że jego sytuacja się poprawi. W porównaniu z poprzednim rokiem straci „tylko” 41 zł, a nie 421 zł. Przykład 6: Pracownik otrzymuje 18 tys. zł brutto" - napisano w "Rz".

Z wyliczeń wynika, że do końca 2021 r. jego miesięczne wynagrodzenie netto wynosiło 12 784,30 zł. "Od 1 stycznia jego netto spadło do 11 961,30 zł, czyli o 823 zł. Od 1 lipca otrzyma 12 600,30 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem straci 184 zł. Gdyby jednak nie doszło do zmian, jego strata byłaby wyższa o 639 zł" - podano. (PAP)

aop/ amac/