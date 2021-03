Niższe podatki dla biedniejszych sfinansują bogatsi

Premier: Krajowy Plan Odbudowy i Nowy Polski Ład to nasza strategia na walkę z kryzysem

Kryzys COVID-19 to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać; najpierw Krajowy Plan Odbudowy, a potem Nowy Ład - to nasza strategia na walkę z kryzysem - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.