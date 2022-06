Skiba: Niski koszt ryzyka to największa korzyść wakacji kredytowych dla banków, CoR Pekao wyniesie ok. 40 pb

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Wakacje kredytowe będą wspierały jakość aktywów bankowych, a ich największą korzyścią dla sektora będzie utrzymanie niskiego kosztu ryzyka (CorR). Pekao ocenia, że realnym poziomem CoR dla banku w kolejnych kwartałach jest około 40 pb, a koszty wakacji kredytowych bank uwzględni w wynikach II kwartału - poinformował PAP Biznes prezes Pekao, Leszek Skiba.

"W czasie pandemii wszyscy oczekiwali, że może ona być ryzykiem dla sektora, a okazało się, że dzięki wprowadzonym tarczom, koszty ryzyka były niższe niż przed pandemią, a w Pekao były rekordowo niskie. Ryzyko pogorszenia jakości portfeli kredytowych banków wówczas się nie zmaterializowało" - powiedział Skiba PAP Biznes w kuluarach Kongresu 590.

"Wydaje się, że teraz sytuacja będzie podobna - wakacje kredytowe będą miały pozytywny wpływ na zdolność do regulowania zobowiązań przez klientów banków i umożliwią utrzymanie kosztów ryzyka na niskim poziomie. Niski koszt ryzyka to największa korzyść wakacji kredytowych dla banków. Wakacje będą wspierały jakość aktywów bankowych, chociaż będą wiązały się ze sporymi kosztami dla banków" - dodał.

Prezes podał, że dzięki wakacjom nie pogorszą się koszty ryzyka w segmencie kredytów hipotecznych.

"Nie widzimy też dużych ryzyk w segmencie kredytów gotówkowych, bo poziom bezrobocia i rosnące wynagrodzenia powodują, że klienci spłacają swoje zobowiązania. Kondycja firm jest dobra - widzimy, że małe, średnie przedsiębiorstwa są zainteresowane kredytami - zainteresowanie to jest na bardzo wysokim poziomie, nadal większość z nich to kredyty obrotowe" - powiedział Skiba.

Ocenił, że około 85 proc. kredytobiorców skorzysta z wakacji kredytowych, zainteresowanie tym programem będzie duże.

"Przy takim zainteresowaniu koszty dla sektora mogą wynieść około 16 mld zł. Na pewno będzie to duże uderzenie w tegoroczną zyskowność sektora, ale BFG ocenia, że koszty te nie będą ryzykiem dla banków, także dla tych mniejszych" - powiedział Skiba.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 907,2 mln zł z 245,6 mln zł rok wcześniej.

"Jeśli projekt ustawy nie ulegnie zmianom to, jak wskazują audytorzy, z którymi się konsultujemy, całe koszty wakacji kredytowych będziemy musieli uwzględnić w wynikach II kwartału" - powiedział Skiba.

Koszty ryzyka Pekao w I kwartale 2022 r. wyniosły 30 pb, podczas gdy w IV kwartale 2021 roku były na poziomie 53 pb. W strategii na lata 2021-24 cel dla kosztu ryzyka ustalono na 50-60 pb.

"W najbliższym czasie nie spodziewamy się, że koszty ryzyka w banku mocno wzrosną, będzie to między innymi zasługa wprowadzenia wakacji kredytowych. Nie widzimy ryzyka, by wzrosły one do 50-60 pb, oceniam, że realnym poziomem w kolejnych kwartałach może być około 40 pb" - powiedział Skiba.

Wskaźnik ROE w I kwartale 2022 r. Pekao zwiększył się do 15,3 proc. wobec zapisanego w strategii celu 10-proc. ROE w 2024 roku i wobec 3,9 proc. w I kw. 2021 roku.

"Koszty wakacji kredytowych traktujemy jako one-off, podtrzymujemy nasz plan dwucyfrowego ROE w 2024 roku" - powiedział Skiba.

Prezes ocenił, że oferta depozytowa banków będzie ciągle uatrakcyjniana.

"Banki będą konkurowały o środki klientów z obligacjami detalicznymi. Sami pod koniec września będziemy chcieli oferować te obligacje naszym klientom" - powiedział Skiba.

Sebastian Karbarczyk (PAP Biznes)

seb/ osz/