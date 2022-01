Niezaszczepieni pracownicy Nike w USA stracą pracę

fot. Carlo Allegri / / Reuters

Nike planuje zwolnić pracowników, którzy nie zaszczepili się przeciw COVID-19, jak podaje The Oregonian. Rozwiązanie współpracy ma nastąpić z osobami pracującymi w administracji producenta odzieży, który jest jednym z największych pracodawców w Portland, w USA.

Jak informuje gazeta The Oregonian, firma Nike wysłała do niezaszczepionych pracowników wiadomość o zwolnieniu z pracy, które ma nastąpić w sobotę 15 stycznia 2022 r. Dotyczy to osób, które nie dostarczyły zaświadczenia potwierdzającego przeciwskazania medyczne lub religijne zwalniające z przyjęcia szczepionki.

Decyzja o zwolnieniach jest efektem polityki firmy, która w październiku 2021 r. poinformowała pracowników o powrocie do biur w styczniu 2022 r., co miało wiązać się z koniecznością poddania się szczepieniu. Powrót ten jednak opóźni się do lutego 2022 r., z uwagi na zwiększenie zachorowalności wariantem omikron.

Firma Nike jest kolejnym pracodawcą w Stanach Zjednoczonych, który wymaga od swoich pracowników zaszczepienia się przeciw COVID-19. Marka odzieżowa robi to jednak w skali jednego miasta – Portland, natomiast bank Citigroup zapowiedział ostatnio zwolnienia pracowników z tego samego powodu w skali całego kraju.

AB