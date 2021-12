Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie zawsze przepada

fot. Peera_stockfoto / / Shutterstock

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w terminie nie zawsze przepada. Po macierzyńskim i rodzicielskim można wybrać przysługujące dni wolnego w pełnym wymiarze. Inaczej wygląda sytuacja po urlopie wychowawczym.

Przebywanie na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim nie ma wpływu na okres urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Liczba przysługujących dni wolnych - 20 lub 26 w zależności od stażu pracy - będzie w całości dostępna dla matki lub ojca po powrocie z takiego urlopu.

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim

"Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego, pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy" – czytamy w Kodeksie pracy (art. 165).

Zapisy kodeksu wskazują także na możliwość późniejszego skorzystania z dni wolnych, które nie zostały wybrane m.in. z powodu urlopu macierzyńskiego. W ustawie przeczytamy, że "część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym".

Osoba zatrudniona może "wybrać" przysługujące dni wolne od razu po zakończeniu urlopu lub w innym wybranym okresie. "Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 175" – podaje Kodeks pracy.

Urlop wypoczynkowy a wychowawczy

Kolejnym urlopem, z jakiego można skorzystać po urodzeniu dziecka, jest wychowawczy. Jego wymiar wynosi 36 miesięcy. Jeżeli osoba zatrudniona zdecyduje się na jego wykorzystanie, musi pamiętać, że przy wyliczaniu wypoczynkowego obowiązują inne zasady niż w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy "pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie: urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego (...) – przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku albo w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca roku kalendarzowego".

20 czy 26 dni urlopu?

Liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługująca pracownikowi w ciągu roku zależy od długości stażu pracy osoby zatrudnionej. Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że pracownicy na umowie o pracę mogą wykorzystać:

20 dni roboczych – dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat,

– dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat, 26 dni roboczych – dla pracowników ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat.

