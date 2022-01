Niewykorzystana szansa WIG20 na pobicie serii sprzed 28 lat. Kolejny rekord LPP

fot. LUCAS JACKSON / / Reuters

WIG20 nie wykorzystał szansy na zaliczenie 11. wzrostowej sesji z rzędu, mimo że przez pół dnia handlu dawał na to nadzieję. LPP na otwarciu ustanowiło nowy rekord notowań.

Warszawskie indeksy radziły sobie lepiej niż przeważająca większość indeksów europejskich, na których notowane były spadki. Traciły DAX i CAC40, ale WIG20 notował ok. 0,5-proc. wzrost, głównie dzięki dobrej postawie banków. Była szansa na to, by zakończyć dzień handlu 11. wzrostową sesją z rzędu i wyrównać tym samy poprzednią taką serię, która skończyła się 1 marca 1994 roku. Wtedy sesje GPW odbywały się tylko 3 razy w tygodniu. Niestety słabnący entuzjazm kupujących, potwierdzony wyjątkowo słabym otwarciem w USA, przyczynił się do wyraźnych spadków w ostatnich godzinach handlu.

WIG20 spadł o 0,90 proc. i zszedł poniżej poziom 2 300 pkt., WIG spadł o 0,62 proc., mWIG oddał tylko 0,06 proc., a sWIG80 jeszcze mniej, bo zniżkował o 0,03 proc., złożyło się to na przecenę WIG140 o 0,64 proc. Po siedmiu wzrostowych sesjach z rzędu spadek zaliczył również NCIndex (-1,31 proc.)

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Obroty wyniosły 1,18 mld zł i w 974 mln zł przypadły na blue chipy.

Wśród branżowych indeksów zwyżkowały banki (0,87 proc.), budownictwo (0,82 proc.), gry (0,57 proc.) oraz leki (0,50 proc.) i chemia (0,34 proc.), spośród 9 pozostałych najsłabsze były media (-2,44 proc.) i paliwa (-2,33 proc.)

W indeksie dużych spółek wraz z popołudniowym pogarszaniem się sentymentu zaczęła tracić większość komponentów WIG20. Ostatecznie tylko banki zdołały wspiąć się ponad kreskę. Najwięcej zyskał Pekao (1,53 proc.), dalej był PKO BP (0,82 proc.) oraz Santander (0,77 proc.).

Pozostałe spółki zaliczyły spadki, w tym JSW, która była liderem wzrostów pierwszych godzin handlu. Momentami zyskiwała nawet ponad 4 proc., by na zakończenie sesji zanotować 0,08 proc. spadku. Warte podkreślenia jest, że ostatnia dobra forma JSW może wynikać z rosnących kontraktów na australijski węgiel koksujący, które wspinają się wyżej niż podczas jesiennego rajdu cen.

Spadek zaliczyły również walory LPP (-0,49 proc.), ale kurs odzieżowego giganta na początku sesji kolejny raz w ostatnim czasie poprawił historyczne maksimum, osiągając poziom 18 490 zł za jedną akcję.

Liderami spadkowej siedemnastki spółek był jednak CD Projekt (-5,31 proc.). W poniedziałek potwierdziły się informacje, że po 15 latach pracy dla studia opuszcza je Mateusz Kanik, dotychczasowy design director „Cyberpunka 2077”.

Mocniej przeceniono także Lotos (-3,58 proc.) i PKN Orlen (-2,55 proc.). Nie milkną echa informacji, które pojawiły się w mediach, dotyczących kontrahentów w transakcji zastosowania środków zaradczych nałożonych przez Komisję Europejską w ramach fuzji obu spółek. PKN Orlen wydał w związku z tym oświadczenie. Zbliża się termin zakończenia tej sprawy, po tym jak w listopadzie przesunięto termin wdrożenia wytycznych KE.

Na podium spadających spółek znalazło się także Asseco (-2,72 proc.), a akcje Mercatora, KHGM-u, Allegro, PGE, Taurona i PGNiG spadły w przedziale 1,16-1,96 proc.

W drugiej linii wyjątkowa zmienność przy dużym obrocie, wynoszącym prawie 16 mln zł na akcjach XTB. Po początkowym wspięciu się na kilkumiesięczny szczyt na poziomie 17,79 zł kurs po godzinie 13.00 zanurkował i ostatecznie skończył sesję 6,06-proc. spadkiem. Słabo poradziły sobie również akcje Asbisu (-4,02 proc.). Po przeciwnej stronie znalazł się Ten Square Games (5,03 proc.) oraz Eurocash (2,48 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4252,65 -1,24 -1,83 1,27 16,31 -1,24 DAX Niemcy 15768,27 -1,13 -1,58 0,93 12,23 -0,73 FTSE 100 W.Brytania 7445,25 -0,53 0,82 2,10 8,32 0,82 CAC 40 Francja 7115,77 -1,44 -1,41 1,77 24,69 -0,52 IBEX 35 Hiszpania 8706,90 -0,51 -0,62 4,15 3,56 -0,08 FTSE MIB Włochy 27353,71 -0,96 -1,36 2,36 20,00 0,03 ASE Grecja 918,41 1,32 2,18 2,20 12,10 2,81 BUX Węgry 52416,01 0,88 0,95 2,62 18,07 3,34 PX Czechy 1421,27 -0,40 0,35 1,13 32,16 -0,33 BIST 100 Turcja 2045,16 0,58 6,15 0,48 32,75 10,09 WIG20 Polska 2291,23 -0,90 0,21 3,50 10,54 1,07 WIG Polska 70411,91 -0,62 0,48 2,99 17,66 1,61 mWIG40 Polska 5431,53 -0,06 0,91 1,99 29,18 2,64 Źródło: PAP

MKu