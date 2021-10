Niewielkie wzrosty na Wall Street po trzech dniach spadków

fot. Miro Vrlik Photography / / Shutterstock

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami po trzech dniach spadków. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki spółek za trzeci kwartał, dane i inflacji w USA we wrześniu, a także wnioski z opublikowanego w drugiej części dnia protokołu z ostatniego posiedzenia Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu nie zmienił się i wyniósł 34.377,81 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,30 proc., do 4.363,80 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,73 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.571,63 pkt.

"To pierwszy kwartał realnego ryzyka dla zysków, z którym inwestorzy musieli się zmierzyć podczas ożywienia po pandemii, ponieważ prognozy PKB załamały się od połowy sierpnia z powodu historycznych problemów związanych z łańcuchem dostaw. Jednak konsensus EPS na poziomie indeksu nie zmienił się znacząco, ponieważ, co zaskakujące, większa liczba firm odnotowała pozytywne korekty prognoz zysków od połowy sierpnia” – powiedział Tavis McCourt, strateg ds. inwestycji instytucjonalnych w Raymonda Jamesa.

„Rynki znajdują się na rozdrożu. Czy jesteśmy w stagflacyjnym środowisku – czy zobaczymy niski wzrost, ale wysoką inflację? To jest problem” – powiedział Giles Coghlan, główny analityk walutowy w HYCM.

W środę Fed przedstawił protokół z wrześniowego posiedzenia. Wynika z niego, że decyzja o redukcji programu skupu aktywów może być wydana na następnym posiedzeniu. Jeśli tak się stanie, redukcja skupu aktywów może rozpocząć się w połowie listopada lub połowie grudnia.

„Uczestnicy posiedzenia ogólnie oceniali, że pod warunkiem, że ożywienie gospodarcze utrzyma się na obecnej ścieżce, prawdopodobnie odpowiedni byłby proces stopniowego ograniczania programu skupu aktywów, który zakończyłby się około połowy przyszłego roku” - napisano w protokole po posiedzeniu 22 września.

„Uczestnicy posiedzenia zauważyli, że jeśli decyzja o rozpoczęciu zmniejszania zakupów nastąpi na następnym spotkaniu, proces zmniejszania może rozpocząć się od miesięcznych kalendarzy zakupów rozpoczynających się w połowie listopada lub w połowie grudnia” - dodano.

Z protokołu wynika, że cele konieczne do spełnienia przed rozpoczęciem redukcji skupu aktywów zostały w większości osiągnięte.

"Większość uczestników posiedzenia zauważyła, że w odniesieniu do celu Komitetu dotyczącego stabilności cen został spełniony standard +znacznego dalszego postępu+ lub że prawdopodobnie zostanie on wkrótce zrealizowany. W odniesieniu do celu dotyczącego maksymalnego poziomu zatrudnienia, uczestnicy zauważyli poprawę na rynku pracy od grudnia 2020 roku” - napisano w sprawozdaniu.

„Wielu uczestników posiedzenia zwracało uwagę, że choć ożywienie gospodarcze w ostatnim czasie zwolniło, a sierpniowy wzrost zatrudnienia nie spełnił oczekiwań, sytuacja na rynku pracy nadal poprawiała się od poprzedniego posiedzenia Komitetu. Wielu uczestników oceniło, że standard dalszego znacznego postępu w kierunku maksymalnego poziomu zatrudnienia nie został jeszcze osiągnięty, ale jeśli gospodarka będzie postępować mniej więcej tak, jak oczekiwali, może wkrótce zostać osiągnięty” – dodano.

Z protokołu wynika, że niepewność wobec perspektywy wzrostu PKB i inflacji nadal się utrzymuje.

W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się w środę sezon publikacji wyników finansowych spółek za trzeci kwartał. Akcje JPMorgan szły w dół 2 proc. Skorygowane przychody banku wyniosły 29,65 mld USD, a spodziewano się 29,86 mld USD.

Notowania BlackRock rosły o 2,5 proc. Fundusz inwestycyjny zanotował w trzecim kwartale zysk na akcję w wysokości 10,95 USD. Oczekiwano 9,60 USD.

Akcje Apple szły w dół 1 proc. po raporcie Bloomberg News, że koncern prawdopodobnie zmniejszy produkcję iPhone'a 13 z powodu niedoborów chipów. Producenci chipów, w tym Skyworks i Broadcom, również zniżkują przed sesją.

Akcje Delta Air Lines spadały o 3,5 proc., ponieważ spółka twierdzi, że wyższe koszty paliwa i inne wydatki będą wywierać presję na wynik finansowy w czwartym kwartale.

Notowania Plug Power rosły o 11 proc. Producent wodorowych ogniw paliwowych rośnie o 7 proc. po ogłoszeniu umowy z Airbusem w celu dekarbonizacji podróży lotniczych. Qualcomm szedł w górę 2 proc. Firma ogłosiła program skupu akcji o wartości 10 mld USD.

W czwartek swoje raporty kwartalne opublikują m.in. Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA we wrześniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,4 proc. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +5,3 proc. rdr. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,2 proc. mdm i 4 proc. rdr. Oczekiwano +0,2 proc. mdm i +4 proc. rdr. Miesiąc wcześniej zasadniczy CPI wzrósł o 0,3 proc. mdm, a rdr wzrósł o 5,3 proc. Bazowy CPI miesiąc wcześniej wzrósł o 0,1 proc. mdm i 4 proc. rdr.

„Inflacja jest silna i trochę niepokojąca. Ale nie jest to nieoczekiwane, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku, z wyższymi kosztami energii, problemami w łańcuchu dostaw i brakiem siły roboczej” – powiedział Rick Meckler, partner w Cherry Lane Investments.

(PAP Biznes)

kkr/ pr/