Niewielkie spadki na Wall Street. W centrum uwagi przejęcie First Republic Bank

Druga największa upadłość banku w historii USA. Oferta JP Morgan na First Republic przyjęta przez regulatora First Republic Bank przyznał, że w niespełna miesiąc stracił ponad 100 miliardów dolarów depozytów, czyli ponad połowę wkładów klientów. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów zaakceptowała ofertę JPMorgan Chase dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank - podał w komunikacie amerykański regulator.