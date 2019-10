Niewielkie spadki na Wall Street. Inwestorzy czekają na wyniki rozmów

Główne amerykańskie indeksy, mimo początkowych wzrostów, zakończyły poniedziałkową sesję na niewielkich minusach. Nad rynkach dominuje niepewność związana z wynikiem kolejnej rundy negocjacji handlowych między Chinami i USA.

Indeks S&P 500 spadł o 0,45 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o 0,36 proc., a Nasdaq poszedł w dół o 0,33 proc.

W gronie największych spółek ponad 1 proc. zniżkowały kursy 3M, Exxon, The Travelers, IBM i Coca-Coli.

O 2,4 proc. wzrosły notowania Ubera, po podniesienie przez Citi rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

W czwartek i piątek w Waszyngtonie odbędzie się kolejna runda amerykańskich i chińskich negocjacji handlowych. Do USA przybywa chińska delegacja, z wicepremierem Chin Liu He na czele. Rozmowy na niższy szczeblu zaczęły się w poniedziałek.

"Przełom jest mało prawdopodobny, ale pozytywne wyniki rozmów mogłyby być katalizatorem dla rynku" - ocenił Ladenburg Thalmann Asset Management Phil Blancato.

W niedzielę agencja Bloomberga podała, że chińscy urzędnicy mieli zasygnalizować swoim odpowiednikom z USA, że Pekin coraz bardziej niechętnie spogląda na możliwość podpisania szerokiej umowy handlowej z administracją Białego Domu.

Liu He miał powiedzieć przedstawicielom administracji USA, którzy złożyli techniczną wizytę w Chinach w zeszłym tygodniu, że przedłoży propozycje, które nie obejmowałyby zobowiązań w zakresie reformy chińskiej polityki przemysłowej, których USA się domagały.

Według Jude Blanchette, eksperta ds. polityki Chin w Center for Strategic and International Studies, Pekin traktuje trwające śledztwo Izby Reprezentantów jako oznakę „osłabienia pozycji Trumpa”. Niższa izba Kongresu USA sprawdza zasadność i możliwość wszczęcia procedury impeachmentu wobec prezydenta, w związku z zarzutami wobec Trumpa, który miał prosić prezydenta Ukrainy o wszczęcie śledztwa wobec syna jego politycznego rywala z Partii Demokratycznej Joe Bidena.

"Trump potrzebuje pochwalenia się zwycięstwem, dlatego jest gotowy na kompromis” – powiedział Blanchette.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,71 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,70 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,61 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskał 0,59 proc.

Dolar wzmocnił się o 0,16 proc. wobec koszyka walut do 98,96 pkt.

Eurodolar spada 0,06 proc. do 1,0972.

Na rynku paliw cena ropy niemal się nie zmieniła: gatunek WTI na NYMEX potaniał o 6 centów do 52,75 USD za baryłkę, a notowania Brent na ICE spadły o 2 centy do 58,35 USD/b.

Rentowność 10-letnich UST zwyżkuje o 4 pb do 1,558 proc. Również o 4 pb zwyżkuje dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich do 2,05 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 10 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: -17 pb.

BREXIT: NEGOCJACJE W IMPASIE

Brytyjski premier Boris Johnson jest gotowy na podjęcie batalii prawnej o to, by mógł doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 października bez umowy - pisze w poniedziałek dziennik "Daily Telegraph".

Sąd w Szkocji w poniedziałek odmówił wydania nakazu, który zobowiązywałby brytyjskiego premiera Borisa Johnsona do poproszenia o opóźnienie brexitu, jeśli do 19 października nie zostanie uzgodnione porozumienie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w przeprowadzonej w niedzielę rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem ponownie wykluczył opóźnienie brexitu i dodał, że obecnie jest "ostatnia szansa" na uzyskanie porozumienia w tej sprawie.

Macron powiedział Johnsonowi, że pod koniec tygodnia zostanie dokonana ocena, czy możliwe jest zawarcie porozumienia, które szanuje unijne zasady ochrony jednolitego rynku i procesu pokojowego w Irlandii Północnej.

"Bez zmiany brytyjskiego stanowiska dotyczącego unii celnej szanse na zawarcie umowy w tym tygodniu są teraz bliskie zeru; obie strony mają jednak motywację do prowadzenia dalszych rozmów” – ocenił Mujtaba Rahman, dyrektor zarządzający na Europę w Eurasia Group.

Część inwestorów, którzy nie są skłonni podejmować ryzyka związanego z brexitem, informuje o wycofywaniu kapitału z Wielkiej Brytanii.

„W tej chwili opuściliśmy wszystkie nasze pozycje w Wielkiej Brytanii - wszystkie obligacje, wszystkie waluty i zdecydowaną większość naszych pozycji kredytowych” - powiedział Paul Nicholson, menedżer portfela australijskiego QIC Ltd.

NIEMIECKIE PROBLEMY W PRZEMYŚLE

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w sierpniu o 0,6 proc. mdm, a oczekiwano spadku o 0,3 proc. Z kolei rdr zamówienia spadły o 6,7 proc. przy prognozie -6,4 proc.

Dane grupy badawczej Sentix pokazały, że wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w X wyniósł -16,8 pkt. wobec -11,1 pkt. miesiąc wcześniej, a spodziewano się -13,0 pkt.

"Niemiecka gospodarka przeżywa recesję. Dzisiejsze dane znów to potwierdzają. Niemiecki rząd prawdopodobnie znajdzie się pod rosnącą presją, by porzucić surową politykę fiskalną” - powiedział Thomas Gitzel, ekonomista w VP Bank Group.

DWA WYSTĄPIENIA PREZESA FEDU W TYM TYGODNIU

Prezes Fedu Jerome Powell wystąpi we wtorek o 19.50 czasu polskiego w Denver na konferencji National Association for Business Economics, a w środę będzie przemawiał w Kansas City o 16.30 podczas wydarzenia z cyklu Fed Listens wraz z prezes Fedu z Kansas Esther George.

W środę o 20.00 zostanie opublikowany protokół z posiedzenia Rezerwy Federalnej 18 września.

Rynki wyceniają obecnie możliwość obniżki stóp procentowych o 25 proc. na najbliższym posiedzeniu Fedu na 71,8 proc. (PAP Biznes)

kkr/ osz/ tj/