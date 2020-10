Niewielkie spadki na Wall Street. W tle rozmowy o pakiecie fiskalnym

fot. LUCAS JACKSON / Reuters

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów. Rynki zastanawiają się, czy porozumienie w sprawie pakietu stymulacyjnego w USA jest możliwe do osiągnięcia przed wyborami prezydenckimi.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,35 proc. i wyniósł 28.210,82 pkt. S&P 500 zniżkował 0,22 proc. i wyniósł 3.435,56 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,28 proc., do 11.484,69 pkt.

Notowania Netflixa spadały 4,5 proc. Liczba płatnych abonentów na świecie wzrosła w trzecim kwartale o 2,2 mln netto wobec konsensusu na poziomie 3,57 mln netto. Zysk spółki na akcję wyniósł 1,74 USD wobec oczekiwanych przez analityków 2,14 USD na akcję.

W opinii spółki wolniejsze tempo wzrostu to efekt rekordowych napływów nowych abonentów w pierwszej połowie roku, kiedy ludzie chętnie kupowali serwis, zmuszeni do spędzania czasu głównie w domach z powodu pandemii koronawirusa i lockdownu w gospodarce.

Akcje koncernu farmaceutycznego spadały, gdyż władze Brazylii poinformowały o śmierci jednego z uczestników testów na przygotowaną przez tę spółkę szzczepionkę na Covid-19.

Snap Inc wzrósł o 26,5 proc. po tym, jak firma, która stworzyła aplikację społecznościową Snapchat pobiła prognozy wzrostu liczby użytkowników i przychodów.

AutoNation zwyżkował 6,5 proc. Spółka podała, że zysk na akcję wyniósł 2,38 USD vs konsensus rynkowy 1,65 USD.

Verizon rósł około 1 proc. Zysk na akcję wyniósł w trzecim kwartale 1,25 USD wobec oczekiwanych 1,22 USD.

Według danych IBES Refinitiv z 66 firm S&P 500, które podały wyniki za trzeci kwartał, 86,4 proc. przekroczyło oczekiwania dotyczące zysków.

W USA Demokraci i Republikanie są być może bliżej osiągnięcia porozumienia w sprawie wsparcia fiskalnego, co pobudziłoby amerykański popyt konsumencki, ale inwestorzy martwią się, że postęp w rozmowach nie jest duży.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wskazała po wtorkowej rozmowie z sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem, że ma nadzieję na dojście jeszcze w tym tygodniu do porozumienia o stymulacji gospodarki. Powiedziała, że ona i Mnuchin wezwali przewodniczących komisji Izby Reprezentantów do „rozwiązania różnic dotyczących poziomów finansowania”.

Wcześniej Pelosi wyznaczyła wtorek jako ostateczny termin - jeśli Biały Dom chce jeszcze przed wyborami osiągnąć postępy w sprawie umowy o fiskalnym wsparciu gospodarki.

Biały Dom również wyraził pewien optymizm co do postępów rozmów. Przedstawiciel administracji Mark Meadows powiedział w CNBC, że "wszyscy naprawdę ciężko pracują", aby osiągnąć porozumienie do weekendu, chociaż ostrzegł, że nadal istnieją nierozwiązane kwestie.

Lider senackiej większości Mitch McConnell ostrzega Biały Dom, aby nie spieszył się z osiągnięciem porozumienia przed wyborami - podały anonimowe źródła.

Prezes Fed z Chicago Charles Evans powiedział we wtorek, że perspektywa braku dodatkowego wsparcia fiskalnego dla gospodarki USA wzbudza jego niepokój, chociaż jest on "nieco optymistyczny" co do przyszłorocznego ożywienia gospodarczego.

Hugh Gimber, strateg globalnego rynku w J.P. Morgan Asset Management, powiedział, że ruchy na akcjach i obligacjach pokazują jak ważne są nowe bodźce zarówno dla gospodarki USA, jak i globalnej. (PAP Biznes)

