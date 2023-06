Niewielka ilość zboża na rynku. Szusza zmartwieniem rolników

Resort rolnictwa: zakaz klatkowej produkcji jaj w UE podniesie koszty chowu kur niosek Wprowadzenie zakazu klatkowego systemu produkcji jaj w UE spowoduje wzrost kosztów chowu kur i może doprowadzić do utraty konkurencyjności produkcji w stosunku do krajów, gdzie takie wymogi nie obowiązują. Obciążenia branży drobiarskiej powinny być rozłożone na co najmniej 15 lat - uważa ministerstwo rolnictwa.