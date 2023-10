Niewielka czy 4,5- krotnie wyższa? Miliardowe rozbieżności wokół luki VAT

Luka VAT wciąż pozostaje na niskim poziomie - zapewnia rzecznik resortu finansów Patrycja Dudek. Jednak z wyliczeń niezależnego Instytutu Finansów Publicznych wynika, że "to kłamstwo. Luka VAT od 2021 r. wzrosła do około 32 mld zł, a rząd chce to ukryć".

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

„Głównym powodem obniżenia prognozy dochodów z VAT w tym roku było nieuwzględnienie tarczy żywnościowej w pierwotnej ustawie budżetowej na bieżący rok. Ponadto na wyniki VAT w I półroczu br. miały również wpływ podwyższone zwroty wynikające ze znacznie szerszej niż w tym roku tarczy antyinflacyjnej w roku ubiegłym. Innymi słowy, niższe od pierwotnie zakładanych wpływy z VAT były w dużej mierze efektem działań pomocowych Państwa, mających na celu obniżenie presji inflacyjnej i pomoc gospodarstwom domowym” – tłumaczy rzecznik MF Patrycja Dudek w informacji przesłanej PAP. MF przewiduje odbicie konsumpcji gospodarstw domowych. Oceniła, że to się przełoży na wyższą dynamikę dochodów z VAT.

Jej zdaniem czynienie z tego zarzutu i publikowanie skandalizujących wypowiedzi w tygodniu poprzedzającym dzień wyborów parlamentarnych rodzi podejrzenia o polityczną, a nie merytoryczną, motywację takiego działania.

"Finanse publiczne rozłożono na łopatkl"

To odpowiedź na ujawnione przez Instytut Finansów Publicznych dane cytowane na Money.pl. Jak ujawnił dr Sławomir Dudek, pracownik Ministerstwa Finansów i szef Instytutu, kwota 260 mld zł, którymi chwali się rząd Mateusza Morawieckiego jako funduszami odzyskanymi od mafii VAT-owskich, to "zupełny absurd".

"To jedna wielka baśń premiera Morawieckiego, w którą sam uwierzył" - dodaje. Komisja Europejska co roku wylicza lukę VAT, czyli to, co powinno, a to, co faktycznie wpływa do Skarbu Państwa i z tych danych wynika, że uszczelnienie systemu podatkowego dało w ostatnich latach od 20 do 30 mld zł, czyli nawet nie tyle, ile połowa programu 800+.

- To jedno wielkie VAT-owskie kłamstwo - argumentuje, gdyż w opinii dr Dudka uszczelnienie to suma wielu drobnych transakcji, a niekoniecznie od razu oznacza mafię. Dobra koniunktura także pomogła, gdyż firmom po prostu nie opłacało się kombinować. Jego zdaniem dochody z VAT-u za sierpień nie wyglądają dobrze. - Okazuje się, że luka VAT rośnie w tym roku do 32 mld zł, czyli byłaby trzy razy większa niż rok temu, a jeśli urealnimy prognozę VAT, to luka rośnie do 38 mld, czyli do około 11-15 proc. [...] Cofamy się z luką o kilka lat. Co więcej, od 2021 r. luka VAT wzrosła z 7 mld zł do ponad 32 mld zł. To z kolei 4,5-krotny wzrost luki VAT. W ujęciu procentowym wzrosła 3,5-krotnie z 3 proc. do 11 proc. - dodaje szef Instytutu.

Co za tym idzie, ekspert zaznacza, że wyliczenia luki nie pasują zupełnie do propagandy sukcesu rzędu Mateusza Morawieckiego.

To by też pokazywało, że polityka socjalna nie mogła być sfinansowana dzięki uszczelnieniu podatków, a z biliona złotych dodatkowego długu. - Stan finansów państwa jest obecnie trudny, ale nie dramatyczny [...] Przez ostatnich osiem lat rozłożono system finansów publicznych na łopatki. Na masową skalę działają w Polsce twory wydatkujące środki publiczne poza demokratyczną kontrolą - dodaje.

aw/pap (Marek Siudaj)