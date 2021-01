Niewiele kar wystawiła policja za sylwestra

Dworczyk: Do 15 stycznia nie wszyscy z grupy zero zostaną zaszczepieni

Do 15 stycznia nie wszyscy z grupy zero zostaną zaszczepieni przeciw Covid-19 - przyznał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Poinformował też, że rząd chce, by szczepienia seniorów rozpoczęły się w ostatnim tygodniu stycznia.