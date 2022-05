Nieustające spadki na GPW. Rząd ma już projekt ustawy uderzający w banki

fot. Krystian Maj / / FORUM

Poniedziałkowa sesja przyniosła pogłębienie ostatnich minimów. Słaba postawa banków i spółek górniczych nie pozwoliła na wyprowadzenie odbicia na WIG20. Handel skoncentrował się głównie na dużych spółkach.

WIG20 stracił 2,14 proc., WIG był niżej o 1,89 proc. Pod kreską były także średnie i małe spółki. mWIG40 oddał 1,54 proc., a sWIG80 1,22 proc. Obroty były niskie i wyniosły zaledwie 851 mln zł, z czego 84 proc., czyli 715 mln, dotyczyło dużych spółek.

Nie udało się przerwać spadkowej serii głównych indeksów warszawskiej giełdy, które jeszcze w piątek w ostatniej godzinie handlu poderwały się do wzrostów, formując na dziennym wykresie WIG20 układ sugerujący dojście do głosu popytowej strony rynku. Wobec dalszej wyprzedaży w USA w piątek nadzieja na odbicie polskich blue chipów zostatała zanegowana już rano i pogrzebana z dalszą mocną przeceną na Wall Street po południu.

Wszelkie próby odzyskania utraconego terenu na WIG20 napotkają również na przeciwności w postaci dobiegających na rynek informacji. Tym razem były to doniesienia o gotowym projekcie rządu dotyczącym pomocy kredytobiorcom i o osobistym zaangażowaniu premiera w zmuszenie banków do podwyższenia oprocentowania lokat bankowych.

Inwestorzy mieli jednak być najbardziej wrażliwi na doniesienia z Moskwy, gdzie świętowano obchody Dnia Zwycięstwa. Tymczasem prezydent Rosji Władimir Putin nie wskazał na zaostrzenie ataku Rosji na Ukrainę – podał w depeszy PAP.

Więcej za to działo się na rynku długu, gdzie np. rentowności obligacji 10-letnich USA zbliżyły się do ostatnich szczytów z 2018 r., a polskie 10-latki osiągnęły nowe wieloletnie szczyty.

„Prawdopodobnie już znaleźliśmy się w sytuacji, gdy instrumenty przynoszące stały dochód dla niektórych inwestorów zaczynają wyglądać bardziej atrakcyjnie niż wysoko wyceniane akcje. Przez poprzednią dekadę to właśnie brak alternatywy w postaci sensownie oprocentowanego długu napędzał giełdową hossę na Wall Street. Teraz zaczyna się to zmieniać” – pisał w piątkowym komentarzu do sesji za Oceanem Krzysztof Kolany.

W takim otoczeniu w ujęciu sektorowym tylko 3 z 14 indeksów sektorowych zaliczyło wzrosty i były to chemia (1,55 proc.), energia (0,76 proc.) oraz odzież (0,28 proc.). Najwięcej oddały górnictwo (-5,38 proc.), motoryzacja (-4,08 proc.) oraz banki (-2,79 proc.).

W indeksie dużych spółek wyróżnił się in minus kurs KGHM-u (-6, proc.), którego cena wyniosła po fixingu 120,15 zł za akcję. Kurs dyskontuje obawy o sytuację na rynku miedzi, której cena ma za sobą najsłabszy okres od 2020 r.

Oprócz górniczego giganta indeks blue chipów pociągnęły w dół w banki reagujące na zapowiedż szybkiego procedowania projektu dot. pomocy kredytobiorcom oraz wymuszenia większej podwyżki oprocentowania lokat bankowych, co jest czynnikiem ograniczającym przychody odsetkowe sektora. Santander stracił 4,05 proc., mBank był niżej o 3,98 proc., Pekao oddał 3,69 proc., a największy PKO BP 2,6 proc.

Nie bez znaczenia były spadki PGNiG (-3,17 proc.) czy detalistów: Dino (-3,5 proc.) i Pepco (-3,21 proc.). Kolejny raz minima pogłębiły kursy CD Projektu (-2,28 proc.) czy CCC (-2,16 proc.).

Wzrosty zaliczyły jedynie cztery spółki z portfela WIG20. Na plusie drugą sesję z rzędu skończyło Allegro (1,57 proc.). Wzrosły również akcje PKN Orlen (0,69 proc.), LPP (0,64 proc.) oraz PGE (0,15 proc.).

Pozytywnie na szerokim rynku wyróżnił się kurs Arctic Paper (9,27 proc.), który pokazał bardzo dobre wyniki za I kwartał 2022 r. Z kolei Soho Development (22,05 proc.) poinformował o skupie akcji własnych po cenie 3,27 zł za walor.

Bankier.pl

MKu