Nieudolne odbicie GPW. WIG20 poniżej 1600 pkt

Wtorkowa sesja nie przyniosła giełdowego przełomu. Choć początek dnia dawał szansę na odbicie, WIG20 ostatecznie dzień znów zakończył wyraźnym spadkiem. Tym samym znalazł się on poniżej poziomu 1600 pkt. - po raz pierwszy od 2009 roku.

Koronawirus wciąż straszy rynki. Włoskie zamknięcie, gwałtowny wzrost liczby przypadków w Hiszpanii, czy odwołanie imprez masowych w Polsce to tylko niektóre przykłady ograniczeń związanych z epidemią. Wszystko to odbije się, bądź już odbija się na gospodarce, a także wynikach spółek. Na rynkach gwałtowne przeceny trwają od 24 lutego. Pod koniec lutego WIG20 zanotował trzeci najgorszy tydzień w swojej historii, wczoraj - na sesji podlanej naftową paniką - spadł o 7,8 proc., co było drugim najgorszym wynikiem w XXI wieku.

Dziś przyszło odreagowanie. Na światowych giełdach oraz GPW przeważała dziś zieleń, a WIG20 momentami zyskiwał blisko 2 proc. Po południu nastroje się jednak nieco popsuły. I choć amerykański S&P500 wciąż pozostawał, na indeksie największych polskich spółek pojawiła się czerwień.

Ostatecznie WIG20 stracił aż 1,6 proc. i przy okazji przebił granicę 1600 pkt., powyżej której notowany był nieprzerwanie od 2009 roku. Dwa i pół tygodnia mocnych spadków sprawiły, że dla WIG20 bieżący kwartał może być jednym z najgorszych w historii. Obecnie, od początku roku, WIG20 stracił już aż 25,6 proc. Gorszy kwartał w historii mieliśmy tylko raz, w III kwartale 1998 roku (-27,36%). Oczywiście bieżący kwartał jeszcze się nie skończył, statystyka może się zatem zmienić w obie strony.

Wyraźne spadki zanotował także mWIG, który stracił 1,1 proc. WIG z kolei zniżkował o 1,3 proc. Jedynym z czwórki głównych indeksów, który uniknął czerwieni był sWIG, który dzień zakończył na 1,1-proc. plusie. Obroty na GPW wyniosły 1.051 mln zł, z czego 877 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W WIG20 najmocniejsze spadki notowały akcje mBanku - w dół o 7,5 proc., Play - o 6,1 proc., i Orlenu - o 5,2 proc. Przypomnijmy, że ta ostatnia spółka wczoraj pozytywnie wyróżniła się na tle rynku, dziś jednak sentyment się odwrócił. Być może było to spowodowane odwróceniem sytuacji na ropie . Ta wprawdzie nie odrobiła wczorajszych strat, ale podrożała dziś aż o 9 proc.

Warto dodać, że historyczne minima w składzie WIG20 pogłębiły: PGE - spadek o 2,4 proc. do 3,865 zł, PGNiG - spadek o 2,6 proc. do 2,606 zł oraz Tauron - spadek o 0,95 proc. Na nowych wieloletnich minimach znalazły się: mBank, Lotos, LPP, JSW, Pekao, Cyfrowy Polsat, PZU, Orlen, CCC i Santander. W górę poszły tylko: Dino - o 2,3 proc., Alior Bank - o 1,9 proc. oraz PKO BP i CD Projekt - o mniej niż 1 proc. KGHM pozostał bez zmian.

Na szerokim rynku spadkami, przy obrotach przekraczających 300 tys. zł, wyróżniły się m.in. Enter Air - w dół o 14 proc. oraz Rainbow Tours - spadek o 8 proc. Kurs Enter Air znalazł się najniżej od marca 2019 r., a Rainbow od października 2014 r. Przypomnijmy, że branża turystyczna, to jeden z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa obszarów gospodarki. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że w turystyce krajowej odwołanych zostało już 70 procent rezerwacji, a straty przekroczyły miliard złotych.

Ciekawie dział się na DataWalk, którego kurs zwyżkował w ciągu dnia nawet o 40 proc. po komunikacie, że ma rozwiązanie pozwalające identyfikować osoby narażone na zarażenie koronawirusem, zakończył notowania 1,2 proc. nad kreską.

Adam Torchała/PAP Biznes