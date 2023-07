Nieuczciwe praktyki na rynku cukru. UOKiK interweniował

Spółka Pfeifer & Langen Polska, jeden z największych producentów cukru w Polsce, wymagała, by rolnicy kupowali nasiona buraków cukrowych wyłącznie od niej; po interwencji UOKiK producent zobowiązał się do zmiany praktyki - podał w środę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

fot. qoppi / / Shutterstock

Jak poinformowano, zastrzeżenia Prezesa UOKiK wzbudziły postanowienia w umowach z rolnikami, zgodnie z którymi plantatorzy mogli kupować nasiona buraków cukrowych wyłącznie od spółki Pfeifer & Langen. W przypadku użycia innych nasion producent zastrzegał sobie prawo odmowy odbioru buraków. UOKiK uznał, że takie działania mogły stanowić przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez spółkę.

W odpowiedzi na zastrzeżenia Prezesa UOKiK, w toku postępowania przedsiębiorca wykazał otwartość do zmiany praktyk i umożliwienia rolnikom zakupu również innych odmian nasion dopuszczonych do obrotu w Polsce, których jakość zostanie potwierdzona odpowiednimi dokumentami. "Prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą Pfeifer & Langen do wykonania zobowiązania" - przekazał urząd w środę.

"To bardzo dobra informacja dla rolników hodujących buraki cukrowe, którzy będą mieli dostęp do szerszej oferty nasion i możliwość dostosowania ich do rodzaju gleby czy lokalnych warunków pogodowych. Taka zmiana praktyki, do której spółka została zobowiązana, jest korzystna również dla plantatorów, którzy teraz będą mogli nabywać nasiona nie tylko od Pfeifer & Langen, ale również od innych dystrybutorów" – podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z nałożonym zobowiązaniem spółka Pfeifer & Langen oraz przedstawiciele dostawców buraków cukrowych ustalą listę odmian nasion, którą rolnicy będą mogli zakupić nie tylko od tej firmy, ale również od producenta lub profesjonalnego dystrybutora materiału siewnego. Możliwy będzie także zakup odmian nasion spoza listy, o ile: zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, zarejestrowane we właściwym rejestrze krajowym lub zagranicznym, a także zostały wyprodukowane z wykorzystaniem zapraw dopuszczonych w Polsce i kupione bezpośrednio od producenta lub profesjonalnego dystrybutora.

Rolnicy chcący nabyć nasiona buraków cukrowych spoza listy będą mieli obowiązek zgłosić wcześniej chęć takiego zakupu do Pfeifer & Langen oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie określonych warunków. Będą musieli również złożyć oświadczenie o wyborze sposobu zakupu nasion w terminie co najmniej 30 dni od opublikowania przez Pfeifer & Langen listy odmian lub zawarcia umowy kontraktacji (w przypadku rolników, którzy zawarli tego typu kontrakty po opublikowaniu listy odmian) - zaznaczył UOKiK.

Przedsiębiorca ma czas na realizację zobowiązania do końca 2023 r. Jak podkreślono, oznacza to, że rolnicy będą mieli większy wybór odmian nasion przed najbliższym terminem siewu buraków. Spółka Pfeifer & Langen będzie musiała również złożyć Prezesowi UOKiK raport z wykonanego zobowiązania.

Prezes UOKiK wezwał też pozostałych krajowych producentów cukru do dostosowania swoich umów do standardu wyznaczonego decyzją wydaną wobec Pfeifer & Langen.(PAP)

kmz/ mk/