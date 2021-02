Nietypowy debiut Huuuge na GPW - inna godzina, ograniczenia w handlu

Huuuge

W piątek 19 lutego na giełdzie zadebiutują akcje Huuuge. Ze względu na bardzo dużą redukcję zapisów w ofercie publicznej, także zainteresowanie debiutem powinno być ogromne. Debiut, jak i zasady handlu akcjami tej spółki będą nietypowe.

Oferta publiczna akcji Huuuge była dotychczas największą w sektorze spółek gamingowych. W transzy dla inwestorów indywidualnych złożono ponad 20 tys. zapisów na 54,7 mln akcji o wartości ok. 2,7 mld zł. Na akcje spółki zapisało się także 125 inwestorów instytucjonalnych. Wartość spółki w przy cenie 50 zł za akcje ustalonej w ofercie publicznej wynosi 4,2 mld zł.

Nabywcy akcji w ofercie oraz inwestorzy zainteresowani kupnem akcji na giełdzie muszą jednak wiedzieć, że handel akcjami Huuuge będzie przebiegał według nieco innych zasad, niż każdej innej spółki. A wszystko przez to, że Huuuge jest spółką amerykańską, zarejestrowaną w stanie Delaware i działającą w oparciu o prawo tego właśnie stanu. Inna będzie także godzina debiutu akcji spółki.

Inna godzina debiutu

Przede wszystkim warto wiedzieć, że notowania akcji Huuuge rozpoczną się w piątek 19 lutego o godz. 9:30, a nie o 9:00 jak każdej innej spółki. Z podobną sytuacją mieliśmy już do czynienia w niedawnym debiucie Allegro, kiedy pierwsza transakcja została zawarta o godz. 9:15. Teraz nastąpi to jeszcze później. Faza "przed otwarciem", kiedy publikowany jest teoretyczny kurs akcji rozpocznie się natomiast standardowo o godz. 8:30. Tak więc przez godzinę inwestorzy będą mogli emocjonować się "zabawą" na TKO.

Inna godzina startu notowań w debiucie, jaką zarządziła GPW, ma zapewne przyczynę w chęci odciążenia systemu giełdowego. Gdy startują notowania o godz. 9:00, zawieranych jest sporo transakcji. Tymczasem zainteresowanie akcjami Huuuge w ofercie publicznej było ogromne, o czym świadczy aż 97-procentowa redukcja zapisów. Można więc spodziewać się, że przełoży się to także na ogromne zainteresowanie akcjami w dniu debiutu. Gdyby więc godzina debiutu miał się pokryć ze startem standardowego handlu na GPW, system giełdowy mógłby zostać nadmiernie obciążony, co przełożyłoby się m.in. na spowolnienie przekazywania informacji do aplikacji domów maklerskich.

Inwestorzy odczuwali już tego typu negatywne efekty (opóźniona aktualizacja notowań w aplikacjach lub nawet przerwanie połączenia z serwerem domu maklerskiego) w ubiegłym roku, w chwilach bardzo intensywnego handlu giełdowego. Miało to choćby miejsce tuż po ogłoszeniu przez Pfizera informacji o szczepionce, kiedy amerykańskie indeksy wystrzeliły w górę, a inwestorzy na GPW także przyłączyli się do ogólnoświatowego szału zakupów.

Choć początek notowań akcjami Huuuge została wyznaczona na godzinę 9:30, nie ma pewności, czy handel ruszy właśnie o tej porze. Ze względu na ogromne zainteresowanie akcjami, może mieć miejsce sytuacja, że popyt będzie wyraźnie przewyższał podaż. Wtedy rozpocznie się równoważenie rynku, którym zajmuje się tzw. „widłowy”. Więcej o zasadach równoważenia rynku i pracy „widłowego” można przeczytać w artykule poświęconym działaniu GPW.

Akcje Huuuge nie w każdym domu maklerskim

Huuuge to nietypowa spółka także ze względu na miejsce pochodzenia. „Huuuge Inc. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem amerykańskiego stanu Delaware, co poza dość oczywistymi różnicami dotyczącymi procedur, kompetencji organów spółki czy organizacji walnego zgromadzenia będzie miało wpływ na praktyczne aspekty handlu akcjami spółki na GPW. Wynikają one z głównie z Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych” – pisał Grzegorz Suteniec w „Pulsie Biznesu” w artykule pt. „Handel Huuuge Inc. nie dla wszystkich”.

Jednak nie wszyscy brokerzy posiadają uprawnienia do obrotu akcjami podlegającymi Regulacji S/Zasada 144A, czyli akcjami spółek amerykańskich. Warto więc sprawdzić, czy nasz rachunek maklerski jest prowadzony przez brokera, który posiada odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z informacjami agencji PAP z dnia 16 lutego, uprawnienia takie posiadały następujące domy maklerskie:

Credit Suisse Securities Sociedad de Valores Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Dom Maklerski BDM Erste Securities Polska Haitong Bank IP Intercapital Markets IPOPEMA Securities J.P. Morgan mBank Noble Securities Opera Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Q Securities Trigon Dom Maklerski Wood & Company Financial Services

Akcje kupisz tylko na komputerze

Ograniczenie w handlu dotyczyć będzie jeszcze jednej sfery – urządzenia, na którym będzie można dokonać transakcji. Jak informuje Biuro Maklerskie mBanku, transakcje akcjami Huuuge będą mogły być zawierane tylko przez platformy działające na komputerach. Nie będzie można zawrzeć transakcji na ani urządzeniach mobilnych, ani przez infolinię, ani w placówce biura maklerskiego.

Przypominamy❗️



Zlecenia na #Huuuge będziecie mogli składać przez platformy na komputer (#mInwestor, #eMakler).



Nie kupicie/sprzedacie tych akcji w aplikacji mobilnej, na infolinii ani w placówce.



Ograniczenia wynikają z regulacji prawnych. pic.twitter.com/ktFAzzDMru — Biuro maklerskie mBanku (@BMmBanku) February 18, 2021

Takie ograniczenie wynika to najprawdopodobniej z kwestii formalnych. Każda osoba spoza USA nabywająca akcje spółki amerykańskiej notowanej poza USA musi złożyć specjalne oświadczenie. „Zobowiązane to nakłada załącznik 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego. Oświadczenie zawiera m.in. stwierdzenie, że inwestor nabywający akcje Huuuge Inc. nie jest >osobą amerykańską<.” – czytamy we wspomnianym wcześniej artykule z „Pulsu Biznesu”.

Prawdopodobnie w Biurze Maklerskim mBanku tylko w aplikacji komputerowej istnieje możliwość akceptacji takiego dodatkowe oświadczenia. Niewykluczone, że podobnie będzie u innych brokerów. Warto to sprawdzić wcześniej, aby nie zostać zaskoczonym.

W Domu Maklerskim BOŚ wygląda to tak, że przy składaniu zlecenia kupna akcji Huuuge, przed jego przesłaniem na GPW, pokazuje się w nowym okienku treść oświadczenia, którego treść, aby przeczytać w całości, należy przewinąć, następnie zaakceptować i kliknąć przycisk „Dalej”.

/ DM BOŚ

Na GPW jest już notowana spółka, która, podobnie jak Huuuge, jest zarejestrowana w stanie Delaware - to Silvair Inc. W jej przypadku obowiązują podobne procedury.

Zagrożenie, że akcje znikną z rachunków

W przypadku akcji Huuuge, miejsce rejestracji spółki ma jeszcze jeden wymiar praktyczny, o którym inwestorzy powinni pamiętać. Poza oczywistymi różnicami, jak kwestie proceduralne, kompetencje organów spółki czy organizacja walnego zgromadzenia, trzeba pamiętać, że w USA obowiązują inne przepisy dotyczące procedur postepowania w wypadku upadłości lub nadmiernego zadłużenia spółki.

W prospekcie emisyjnym Huuuge możemy przeczytać, że „w niektórych przypadkach właściciele Akcji Zwykłych mogą nie otrzymywać żadnych (lub otrzymywać prawie żadne) płatności w zamian za posiadane Akcje Zwykłe w przypadku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego na podstawie Tytułu 11 Kodeksu Stanów Zjednoczonych”.

Na GPW mieliśmy już jedną tego typu sytuację. Chodzi o akcje spółki CEDC, notowanej na GPW do czerwca 2013 r., kiedy to zniknęły z rachunków inwestorów w wyniku wejścia w życie planu reorganizacji finansowej. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. „Producent Żubrówki znika z giełdy”.

Cena akcji Huuuge w ofercie publicznej została ustalona na 50 zł za sztukę i taka też będzie cena odniesienia w debiucie. Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach IPO wyniosła 33 316 686 Oferta objęła nowo wyemitowane akcje spółki o wartości 565 mln zł (pieniądze te trafiły do spółki) oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł (pieniądze trafiły do akcjonariuszy sprzedających akcje). Ostateczna wartość spółki w ofercie przy cenie 50 zł za akcje wynosi 4,2 mld zł.

Huuuge jest producentem i wydawcą gier przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry typu social casino. Najbardziej dochodowe produkcje spółki to "Huuuge Casino", Billionaire Casino", "Star Slots" i "Traffic Puzzle". Firma zatrudnia obecnie ponad 600 osób w dziesięciu biurach na świecie.