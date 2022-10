Niespotykane temperatury na Grenlandii. Najwyższe od 1979 r.

fot. Jonas Tufvesson / / Shutterstock

Grenlandia osiągnęła niespotykane temperatury we wrześniu – miejscami wyniosły ponad 8 st. C powyżej średniej miesięcznej. To najcieplejsze zarejestrowane od 1979 r. temperatury dla września - informuje Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus (C3S).

Z danych opublikowanych w najnowszym biuletynie klimatycznym Copernicusa wynika, że średnia temperatura września w Europie była o prawie 0,4 st. C niższa, niż w okresie 1991-2020, z pasmem temperatur poniżej średniej, biegnącym od Europy Środkowej do Rosji.

Natomiast średnia temperatura globalna była o blisko 0,3 st. C wyższa od tej z okresu 1991-2020. To czwarty najcieplejszy wrzesień, na równi z wrześniem 2016 r.

"Po lecie ekstremów z rekordowymi temperaturami, suszą i aktywnością pożarową w większości Europy, wrzesień wykazał w Europie temperatury poniżej średniej. W skali globalnej, według danych z Serwisu Copernicus, był to jednak nadal jeden z najcieplejszych wrześni. Grenlandia była niezwykle ciepła, a większość terytorium doświadczyła najcieplejszego zarejestrowanego września od 1979 roku" – podsumowuje dr Freja Vamborg z Serwisu Monitorowania Atmosfery Copernicus.

Około połowy września dzienny zasięg lodu morskiego w Arktyce osiągnął dziewiąte najniższe roczne minimum. Pod względem średniego miesięcznego zasięgu lodu wrzesień 2022 plasuje się na 11. miejscu.

Lód morski w Arktyce był ogólnie poniżej średniej, choć pojawiły się dwa obszary większego niż przeciętnie lodu morskiego w strefie syberyjskiej - informuje Copernicus.

Zakres lodu morskiego na Antarktydzie we wrześniu 2022 r. znalazł się poza najniższą piątką dla wszystkich wrześni, na poziomie 3 proc. poniżej średniej, po kilku miesiącach rekordowo i blisko rekordowo niskiego zakresu miesięcznego.

Serwis Monitorowania Atmosfery Copernicus jest flagowym programem obserwacji Ziemi, powołanym i finansowanym przez Unię Europejską. W comiesięcznych biuletynach klimatycznych informuje o zmianach w globalnej temperaturze powietrza przy powierzchni ziemi, morskiej pokrywie lodowej i zmiennych hydrologicznych. Do tworzenia analiz C3S wykorzystuje pomiary z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.(PAP)

