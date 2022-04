Niespokojnie w Rosji przy granicy z Ukrainą. Nocne strzały i eksplozje

W środę nad ranem w Kursku, ok. 120 kilometrów od granicy z Ukrainą, słyszano serię wystrzałów – informuje BBC, powołując się na tamtejsze władze regionalne. We wczesnych godzinach rannych w środę słychać było serię wybuchów w rosyjskim mieście Biełgorod w pobliżu granicy z Ukrainą, poinformował gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow w wiadomości na Telegramie.

„Ubiegłej nocy, o godz. 2.45, wielu mieszkańców Kurska słyszało wystrzały. Szczegóły incydentu są ustalane. Według wstępnych informacji uaktywnił się system obrony powietrznej. Nie było ofiar ani zniszczeń” – napisał na platformie Telegram gubernator obwodu kurskiego Roman Starowojt.

Jak podaje BBC, tej samej nocy eksplozje słyszano także w pobliskim Biełgorodzie, oddalonym od Ukrainy o 40 km. Doszło tam do pożaru składu amunicji. Rosyjskie władze utrzymują, że nie było tam cywilnych ofiar, ani zniszczeń innych budynków.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

