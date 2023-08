Nierówności finansowe między obywatelami. W tych krajach są najwyższe

Jak wynika z najnowszego raportu Global Wealth Report nierówności finansowe między mieszkańcami są najwyższe ze wszystkich badanych państw w Brazylii, USA oraz Indiach. Najlepiej wypada pod tym względem Belgia, gdzie są ona najmniejsze.

fot. fran_kie / / Shutterstock

Badanie zostało przygotowane przez banki Credit Suisse oraz UBS i objęło swoim zasięgiem 20 państw, nie ma wśród nich Polski.

Współczynnik Giniego, czyli miara stopnia nierówności dochodowej, jest najwyższy w Brazylii, czytamy w raporcie. Zaraz za nią znajdują się Stany Zjednoczone oraz Indie. Natomiast najmniejsze nierówności finansowe między mieszkańcami są w Belgii, Japonii oraz Australii.

Z Global Wealth Report wynika jednocześnie, iż Brazylia była krajem, który odnotował największy wzrost liczby milionerów w latach 2021-2022. W ciągu roku ich liczba wzrosła o prawie 40 proc. z 293 tys. do 413 tys

Autorzy raportu wskazują, iż do 2027 roku na całym świecie będzie ponad 85 milionów milionerów, co oznacza wzrost o 26 milionów w porównaniu do stanu obecnego.

Andrzej Pawluszek