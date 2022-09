Nierówności dochodowe w Polsce wróciły do poziomu sprzed rządów PiS-u [Wykres dnia]

fot. SARAH MEYSSONNIER / / Reuters

Z danych GUS-u wynika, że w ubiegłym roku poziom nierówności dochodowych w miastach w Polsce był wyższy niż w 2015 r. Dzięki lepszej sytuacji na wsi w całym kraju nierówności okazały się minimalnie niższe, ale największe od czasu objęcia władzy przez PiS.

Główny Urząd Statystyczny co roku wylicza współczynnik Giniego na podstawie danych o dochodach gospodarstw domowych. Ta miara nierówności rozkładu dochodów przyjmuje wartość pomiędzy 0 a 1. "Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym większy jest stopień koncentracji dochodów i większe jest ich zróżnicowanie" - tłumaczy GUS. Współczynnik osiąga wartość „0” (rozkład jednorodny), gdy wszystkie osoby mają ten sam dochód, natomiast wartość „1”, gdy wszystkie osoby poza jedną mają dochód zerowy - dodają statystycy.

W 2021 r. wartość współczynnika Giniego w Polsce wyniosła 0,319, najwięcej od 2015 r., gdy była minimalnie wyższa (0,322). Według tej miary nierówności dochodowe nad Wisłą malały w latach 2014-2017, a od 2018 r. rosną.

Nierówności dochodowe w miastach (0,31) były nieznacznie niższe niż na wsi (0,314). Wartość współczynnika wzrosła tam jednak do najwyższego poziomu od 2013 r. Różnice na wsi również pogłębiają się w ostatnich latach, ale wolniej.

GUS

Z wyliczeń statystyków wynika, że najmocniej zróżnicowane są dochody rolników (0,58), a najbardziej zbliżone rencistów (0,264) i emerytów (0,27). W ostatnich latach, przede wszystkim w 2021 r., najszybciej pogłębiały się nierówności wśród emerytów - jeszcze w 2020 r. wartość współczynnika Giniego w tej grupie gospodarstw domowych wynosiła 0,235.

W porównaniu do 2020 r. w roku ubiegłym relatywnie najwięcej zyskały osoby o najwyższych i najniższych dochodach. Gospodarstwa domowe zaliczane do grupy, w której dochód na głowę plasuje je wśród 10 proc. najzamożniejszych, otrzymywały 26,6 proc. dochodów wszystkich gospodarstw domowych w Polsce (wobec 24,9 proc. rok wcześniej i 24 proc. w 2015 r.). Z kolei analogiczna grupa o najniższych zarobkach zwiększyła swój udział w łącznych dochodach do 2,1 proc. z 1,5 proc. w 2020 r. W 2015 r. było to 2,5 proc. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosły również udziały 8. i 9. grupy decylowej (czyli osób o dochodach wyraźnie wyższych od przeciętnej), pozostałych - spadły.

MKa