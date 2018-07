Nierówna walka o elektromobilność. Gdzie samochody elektryczne faktycznie się sprzedają?

Rynek samochodów elektrycznych nie nadgoni głosowanych przez Parament Europejski zmian w normach emisji CO2 samochodów. Winą jest zbyt duża ilość ograniczeń – w tym infrastrukturalnych, bo ponad ¾ wszystkich punktów ładowania znajduje się w zaledwie czterech krajach należących do Unii Europejskiej – wynika z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA.

Nie da się ukryć, że spełnienie nadchodzących zaostrzonych norm emisji dwutlenku węgla (Komisja Europejska zaproponowała obniżkę kwot o 30 proc. do 2030 r.) przez park samochodowy w Europie jest silnie skorelowane ze sprzedażą samochodów elektrycznych. Według danych ACEA rynek „elektryków” w krajach z PKB per capita niższym niż 18 000 euro praktycznie nie istnieje. Z zachętami do tego, żeby je kupować, jest jeszcze mniej.

Plany UE i poszczególnych krajów, które w niewiele ponad 20 lat chcą całkowicie zlikwidować samochody z silnikami spalinowymi ze swoich dróg i drastycznie ograniczyć emisję spalin, stają się coraz bardziej górnolotne i choć sprzedaż rośnie, to wciąż niewystarczająco.

W ankiecie przeprowadzonej przez ACEA w ubiegłym roku uczestnicy w zdecydowanej większości wskazali, że kluczowym czynnikiem determinującym zakup samochodu elektrycznego jest jego cena. Nie ulega wątpliwości, że „elektryki” wciąż są droższe od swoich spalinowych odpowiedników. Ratunkiem byłyby specjalne zachęty, ale tych jest jak na lekarstwo.

Duże dysproporcje w europejskiej elektromobilności

Patrząc na europejską mapę elektromobilności, niestety nasuwa się jeden smutny wniosek – dysproporcje są ogromne. Nawet biorąc pod uwagę same punkty ładowania, których na terenie UE jest ok. 100 000, to zdecydowana ich większość (76 proc.) zlokalizowanych jest tylko w czterech krajach – Holandii (28 proc.), Niemczech (22 proc.), Francji (14 proc.) i Wielkiej Brytanii (12 proc.). Na drugim końcu listy znajduje się Cypr i Grecja, w których zamontowano niecałe 40 takich urządzeń.

Według ACEA, jeśli park samochodów elektrycznych faktycznie miałby zostać zelektryfikowany do 2025 roku w tempie, jakiego oczekuje UE, potrzeba będzie infrastruktury opiewającej na 2 mln ładowarek.

Dysproporcje pokazują także statystyki dotyczące udziału elektryków w rynku samochodów pasażerskich poszczególnych krajów. W Norwegii, która co prawda pod względem liczbowym nie przoduje, to udział zero emisyjnych aut w ogóle wyniósł prawie 30 proc. w 2016 roku. W reszcie świata żaden kraj nie zbliżył się nawet do 10 proc. W samej Europie za 85 proc. sprzedaży elektryków odpowiadają rynki sześciu państwa Europy Zachodniej z największym PKB. Połowa zaś to kraje, w których udział samochodów elektrycznych nie przekracza 0,75 proc.

Pod względem liczbowym znacznie lepiej wypadają największe rynki zbytu – Chiny i Stany Zjednoczone.

- Wszystkie 28 państw członkowskich (UE) musi pilnie zwiększyć swoje wysiłki w zakresie stworzenia europejskiej sieci infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Bez tego konsumenci nigdy nie będą przekonani do zamiany swojego samochodu na elektryczny. Musimy pokazać im, że sieć ładowarek umożliwia im podróżowanie bez niepokoju – komentuje Erik Jonnaert, sekretarz generalny ACEA.

