Nierejestrowana działalność coraz bardziej popularna. I oskładkowana?

Z każdym rokiem rośnie liczba osób, które decydują się na prowadzenie działalności nierejestrowanej. Limit dochodów wynosi 2,7 tys. zł. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", ta grupa po zmianie przepisów będzie jeszcze rosnąć

Jak pisze czwartkowy "DGP", od 1 lipca limit przychodów może miesięcznie wynieść 2,7 tys. zł, które "wolno legalnie uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i zapłaty składek do ZUS". "Tak wynika z tzw. ustawy deregulacyjnej, którą co prawda Senat odrzucił, ale posłowie zapewne ocalą. Wówczas zmieni się art. 5 Prawa Przedsiębiorców dotyczący działalności nierejestrowanej i wzrośnie próg przychodów, poniżej którego nie trzeba jej rejestrować i opłacać składek do ZUS i NFZ" - czytamy.

"Z ostatnich dostępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2021 r. taką działalność prowadziło już 32 tys. mikroprzedsiębiorców. Teraz ma ich być więcej" - zauważa dziennik.

Składki jak za umowę zlecenie

Według gazety regulacja może "łatwo stać się pułapką". "Choć ZUS sygnalizował to już kilka lat temu, przepisy nie zostały zracjonalizowane" - podkreśla "DGP".

"Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytania DGP potwierdza: osoby świadczące usługi w ramach działalności nierejestrowanej powinny być ubezpieczone jako zleceniobiorcy. A każdy korzystający z takich usług musi zarejestrować się jako płatnik składek, zgłosić wykonawcę usługi do ubezpieczeń i opłacić za niego składki do ZUS i NFZ" - podaje.

"W świetle interpretacji Ministerstwa Rozwoju, gdy każda usługa jest traktowana jak oskładkowane zlecenie, w trudnej sytuacji stawia się osoby fizyczne i przedsiębiorców zlecających usługi prowadzącym działalność nierejestrowaną. A po podniesieniu limitów przychodów, jakie mogą być osiągane w ramach takiej działalności, należy zakładać, że znacząco wzrośnie zarówno liczba takich osób, jak i ryzyko wykrycia nieprawidłowości przez ZUS w czasie kontroli" – komentuje w rozmowie z "DGP" główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski. (PAP)

