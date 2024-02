"Nierealistyczny". Przemysł piwowarski ocenia termin wejścia systemu kaucyjnego

System kaucyjny, który został w Polsce przygotowany, to system dysfunkcjonalny, system wielu operatorów, który rodzi bardzo wiele potencjalnych zagrożeń, chaosu, zwłaszcza że ustawa go wprowadzająca jest mocno niedopracowana - ocenił dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie Bartłomiej Morzycki.

fot. Fotokon / /

"Próbujemy przepisy tej ustawy wprowadzić w życie i na każdym kroku napotykamy na coraz więcej wad tych przepisów, które zostały uchwalone, coraz więcej definiujemy luk tego systemu i to takich fundamentalnych. (...) Termin, pomimo że ustawa tak długo czekała na uchwalenie nie został zmieniony. Zaproponowanie 1 stycznia roku 2025 ,to jest termin całkowicie nierealistyczny" - powiedział Morzycki.

Jak wyjaśnił, wady systemu kaucyjnego to m.in. konieczność przejścia przez długotrwałą procedurę antymonopolową przez podmioty wprowadzające na rynek napoje w opakowaniach.

"Zanim spółka akcyjna będzie mogła zostać zarejestrowana, urząd antymonopolowy musi taką zgodę wydać. Przez to, że w wielu przypadkach są to firmy działające również na rynkach zagranicznych, taka zgoda musi być wydana przez Komisję Europejską. To wyklucza możliwość zarejestrowania spółki w takim terminie, aby do końca czerwca tego roku złożyć wniosek o zezwolenie" - powiedział.

Według Morzyckiego, kolejną wadą systemu jest pobieranie kaucji jedynie od konsumenta indywidualnego, podczas gdy z systemu wyłączone są podmioty z branży HoReCa (sektor gastronomiczny i turystyczny - PAP).

"Tworzy to potężne pole do różnych nieprawidłowości i strat finansowych dla systemu, bo ktoś kto kupuje takie opakowania do sektora gastronomicznego nie płaci kaucji, a później te opakowania opróżnione mogą do systemu wrócić i obciążyć operatora" - wyjaśnił.

Zgodnie z przepisami, system kaucyjny w Polsce zacznie działać od 2025 roku. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań, a tym samym zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/