Niepokój polskich firm. "Naszych pracowników zabrano do wojska"

Turcja: atak Rosji na Ukrainę byłby niemądrym posunięciem

Atak Rosji na Ukrainę byłby niemądrym posunięciem, a gdyby do tego doszło, to Turcja zrobi to co konieczne, jako członek NATO - oświadczył w środę prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.