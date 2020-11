PSL zapowiada projekt ustawy ws. refundacji za prywatne wizyty u lekarza

PSL zapowiada przygotowanie projektu ustawy zakładającego, że każdy, kto pójdzie prywatnie do lekarza będzie miał prawo zrefundować koszt tej wizyty z NFZ. "To jest klucz do wydolności systemu ochrony zdrowia w Polsce" - podkreślił w środę poseł PSL Dariusz Klimczak.