Nieoficjalne: KE rozpocznie postępowanie wobec Polski za ustawę o SN

W czwartek pojawiły się w mediach informacje, że Komisja Europejska pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która miałaby - według KE - naruszać unijne prawo. Nowela zakłada przejście sędziów po 65. roku życia w stan spoczynku.

Rozpoczęcie postępowania będzie oznaczało, że w oficjalnym liście Komisja wskaże zastrzeżenia i poprosi Polskę o wprowadzenie zmian do ustawy. Do ustalenia pozostaje, ile czasu dostanie Warszawa. Jeśli odmówi, wtedy Bruksela skieruje pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nie jest wykluczone, ze zwróci się też z prośbą o zablokowanie ustawy do czasu ostatecznego wyroku.

"Desperacko staram się przekonać polski rząd, by zrozumiał, że powinien podjąć kroki w kierunku sugerowanym przez Komisję. Czekam na sygnały" - mówił wczoraj wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Morawiecki, pytany o te doniesienia, zaznaczył na czwartkowej konferencji prasowej, że trudno mu się odnosić do informacji medialnych. "Odczytuję to z jednej strony jako prawdopodobną refleksję po stronie Komisji Europejskiej, że ich przesunięcie procedury art. 7 na forum Rady UE doprowadziło do wytrącenia pewnych argumentów z ręki KE" powiedział premier.

Jego zdaniem Komisja stwierdziła po wtorkowym wysłuchaniu na forum Rady Unii Europejskiej (zasiadają w nim przedstawiciele państw członkowskich UE), że nie będzie prawdopodobnie w stanie przekonać wystarczająco szerokiej grupy unijnych krajów do swoich racji i będzie szukała innych ścieżek. "Mogę tylko ubolewać, że Komisja sama zaczęła prawdopodobnie powątpiewać w tę możliwość dogadania się z nami, podczas gdy my zrealizowaliśmy wszystkie kroki, które uzgodniliśmy z Komisją Europejską. Nie jest to do końca tak, jak być powinno, ale jest to polityka po stronie KE" - powiedział.

Zaznaczył, że ewentualne uruchomienie procedury naruszenia prawa unijnego to "oczywiście prerogatywa KE". "Zgodnie z pewną procedurą odniesienia się do takiego wniosku KE będziemy bardzo skrupulatnie i bardzo drobiazgowo, bardzo konkretnie przedstawiali nasze racje w nowej procedurze, jeśli taka procedura się pojawi, jeśli zaistnieje - powiedział szef rządu.

"Trudno mi zrozumieć, jakimi ścieżkami chodzi ta linia rozumowania czy argumentacji Komisji Europejskiej, szczególnie te ostatnie propozycje, które pojawiły się rzeczywiście w eterze, czy ostatnie możliwości złożenia tej nowej skargi" - dodał Morawiecki. Podkreślił, że rząd był "w bardzo zawansowanym dialogu z Komisją Europejską". "I praktycznie nie tylko wszystkie elementy z uzgodnień, które w procesie negocjacji rodziły się w styczniu, lutym, marcu na różnych forach, nie tylko z moim udziałem, my je wszystkie zaadresowaliśmy w sposób zgodny z ustaleniami z Komisją Europejską" - zapewnił szef rządu.

Dodał, że dialog ten potraktował bardzo poważnie, jak również "słowo dane po drugiej stronie". "Ja słowa dotrzymałem. My słowa dotrzymaliśmy" - oświadczył premier.

Zaznaczył, że na pewno będzie rozmawiał z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem na temat praworządności na marginesie rozpoczętego w czwartek szczytu UE.

"Rozmawiałem wcześniej w Sofii dość długo, także w obecności ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego i dyrektora (generalnego KE) Martina Selmayra. Było ogromne zrozumienie po stronie pana przewodniczącego. Nie chciałbym tworzyć jakichś napięć wewnątrz Komisji Europejskiej. To jest oczywiście sprawa kolegium komisarzy. Sprawa jest prowadzona przez wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, do którego mam pełny szacunek. Niemniej jednak nie zgadzamy się co do oceny stanu faktycznego" - dodał Morawiecki.

Jego zdaniem trudno, aby przyjaciele z zachodniej części UE "wykazywali się dużym zrozumieniem wobec tego, co się dzieje w centralnej części UE, ponieważ nie rozumieli systemu komunistycznego". "Trudno im zrozumieć system postkomunistyczny. (...) My robimy swoje. Temu, kto będzie chciał, będziemy tłumaczyć w tej procedurze na Radzie UE. Jestem umiarkowanym optymistą, że większość państw członkowskich przyjmie naszą argumentację, czy przynajmniej wystarczająco wiele państw członkowskich przyjmie naszą argumentację" - powiedział.

Zapewnił, że Polska nie zamierza wycofywać się z reformy Sądu Najwyższego. Zwrócił uwagę, że większość sędziów SN (16 na 27), którzy osiągnęli już wiek emerytalny, złożyła oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku i teraz to prezydent podejmie decyzję, czy będą oni mogli w dalszym ciągu orzekać. Według niego podobnie dzieje się w innych krajach członkowskich UE "w przypadku wniosków o przedłużenie zdolności, możliwości orzekania po osiągnięciu wieku emerytalnego".

Morawiecki ocenił, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest "absolutnie zgodna z konstytucją". "Konstytucja deleguje właśnie na ustawę regulacje spraw z tym związanych. W związku z tym 16 na 27 (sędziów) przyznało pośrednio, że znajdujemy się w ramach działania tej ustawy, to jest też dodatkowy argument dla KE, żeby nie tworzyć nowych propozycji i rozwiązań" - wskazywał premier.

Zauważył przy tym, że unijny szczyt dotyczy innych tematów i - jego zdaniem - "nikt się specjalnie nie interesuje tą kwestią po stronie państw członkowskich". "Nikt mnie o to nie zagadnął. Tą sprawą żyją polskie media, żyje opozycja. Był cytowany pan przewodniczący (Grzegorz) Schetyna, czyli przewodniczący totalnej opozycji, która oczywiście totalnie nie zgadza się na jakikolwiek kompromis" - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że polska konstytucja mówi generalnie o tym, że wiek przejścia w stan spoczynku określa ustawa. "Jest to art. 180. My trzymamy się konstytucji, trzymamy się ustawy. Ustawa o Sądzie Najwyższym jest w pełni zgodna z konstytucją. Nie widzę powodu, aby ją zmieniać" - podkreślił Morawiecki.

