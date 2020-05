Nieoczekiwane cięcie, giełdowe 500+ i banki trzęsące giełdą [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2020 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

W tym tygodniu przyjrzymy się indeksowi WIG-Banki, który możemy powiedzieć, że trząsł giełdą w tym tygodniu. Do tej pory WIG-Banki był najsłabszym indeksem sektorowym i przekładało się to na WIG 20, w którym banki mają 25 proc. udziałów. Do połowy czwartkowej sesji banki rosły, jednak nagle czar prysł…

W pierwszym kwartale dynamika polskiego PKB sięgnęła 2 proc. To równocześnie mało na tle poprzednich lat i dużo w porównaniu z tym, co dopiero nas czeka. W piątek GUS opublikował również dane dotyczące inflacji. W maju była poniżej 3 proc., jednak drożejąca żywność nie znikła.

Rada Polityki Pieniężnej w czwartek po raz trzeci z rzędu obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa będzie już tylko nieznacznie wyższa od zera. Takiego scenariusza nie spodziewała się znaczna większość ankietowanych ekonomistów.

W pierwszym kwartale 2020 r. ponad 40 proc. klientów wybrało kredyty hipoteczne z wkładem własnym poniżej 20 proc. Takie produkty to jednak ginący gatunek. Większość banków zaostrzyła wymagania i już ich nie oferuje.

Kwarantanna, dolar i serial wsparły wyniki CD Projektu, które ponownie przebiły oczekiwania analityków. Spółka zarabia najlepiej od czasu ostatnich "Wiedźminów". Zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 92 mln zł. Przed rokiem było to 17,7 mln zł, spółka zanotowała więc wzrost o 420 proc.

Gwałtowne wzrosty notowań producentów gier sprawiły, że jednostkowo akcje najpopularniejszych firm z branży należą do najdroższych na giełdzie. Dla drobnych inwestorów wysoka cena może być istotnym problemem przy budowaniu portfela.

W czasie pandemii Polacy rzucili się na gotówkę. W marcu i kwietniu w obiegu przybyło ponad 46 mld złotych.

