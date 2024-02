Niemrawa sesja na Wall Street. Kolejny bank w tarapatach?

Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Inwestorzy analizują wyniki kwartalne spółek i szacują szanse na poluzowanie polityki monetarnej w USA. Znów dały o sobie znać problemy w amerykańskim sektorze bankowym.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

Średnia przemysłowa Dow Jonesa zyskała 0,37% i zakończyła dzień na pułapie 38 521,36 punktów. S&P500 drgnął w górę o 0,23% i finiszował z wynikiem 4 954,23 pkt. Nasdaq zyskał symobliczne 0,07%, kończąc na poziomie 15 609 punktów. We wszystkich przypadkach są to wartości o włos niższe od niedawnych szczytów hossy, które w przypadku DJIA oraz S&P500 są także rekordami wszech czasów.

Na Wall Street trwa sezon raportowania wyników za IV kwartał. Raporty opublikowało już blisko połowa spółek wchodzących w skład indeksu S&P500. W 72% przypadków zyski okazały się wyższe od oczekiwań analityków. Ale ogólny wzrost EPS-u (czyli zysków netto przypadających na indeks S&P500) wyniósł zaledwie 1,6% rdr wobec początkowych prognoz na poziomie 1,5% - wynika z danych FactSet,

Na tym polu nie ma więc szału. Tym bardziej, że indeks S&P500 wyceniany jest na 20-krotność oczekiwanych tegorocznych korporacyjnych zysków. Tanio zatem nie jest. Tym bardziej, że wymagania wobec zysków spółek są mocno wyśrubowane – mają one zarobić o 11% więcej niż przed rokiem. A przy wskaźniku c/z rzędu 20 w wycenach akcji kryć się musi coś ekstra ponad owe 11%.

- Rynek mieli wodę, rekalibrując oczekiwania względem tego, kiedy Fed zacznie ciąć stopy procentowe i ile tych cięć wykona – powiedział agencji Reuters John Praveen, dyrektor zarządzający w Paleo Leon. Rynek może być rozczarowany, że w ubiegłym tygodniu przewodniczący Jerome Powell przeciął spekulacje i powiedział, że obniżki stóp procentowych na marcowym posiedzeniu FOMC nie będzie. Teraz rynek terminowy na 64% wycenia szanse pierwszej obniżki w maju. Jeszcze tydzień temu było to prawie 90%.

Sytuacja na froncie stóp procentowych robi się jednak coraz bardziej nerwowa za sprawą napiętych bilansów niektórych banków regionalnych. Chodzi o groźbę wielkiego kryzysu finansowego na rynku kredytowania nieruchomości komercyjnych. Przy gwałtownym spadku wartości zabezpieczenia kredyty mogą być masowo niespłacalne, co będzie oznaczało powtórkę z kryzysu subprime z lat 2006-09. Tylko tym razem na znacznie mniejszą skalę. Mimo to swoje oficjalne zaniepokojenie wyraziła nawet sekretarz skarbu Janet Yellen (tak, ta sama, która kilka lat temu zapewniła, że nie będzie dużego kryzysu finansowego „za naszego życia”).

We wtorek notowania akcji New York Community Bancorp tąpnęły o ponad 22% po tym, jak przez poprzednim tygodniu zaliczyły spadek o 45% po publikacji wyników za IV kwartał. Sytuacja do złudzenia przypomina wydarzenia sprzed blisko roku, gdy doszło do największego od 2009 roku kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych. Upadły wtedy Silicon Valley Bank, Signature Bank oraz First Republic Bank, a rykoszetem śmiertelnie trafiony został szwajcarski gigant Credit Suisse.

Dodatkowo taniały akcje mocno „wygrzanych” producentów półprzewodników. Notowania AMD spadły o 3,6%, Micronu o 2,7%, a Nvidii i Broadcomu po ok. 1,6%. W skrajnie odmiennych nastrojach byli akcjonariusze Palantir Technologies, którego walory podrożały aż o 30,8% w reakcji na podniesienie przez zarząd tegorocznej prognozy finansowej.

KK