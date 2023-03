Niemiła niespodzianka dla kierowców tuż przed świętami. Analitycy o cenach paliw

Orlen zawyżał ceny paliw? UOKiK bada sprawę, zwrócił się m.in do Aramco Postępowanie UOKiK w sprawie kształtowania cen paliw w Orlenie jest w toku, a Urząd zwracał się m.in do Aramco oraz trzykrotnie do PKN Orlen - napisał w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich prezes UOKiK Tomasz Chróstny.