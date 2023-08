Niemiecki rząd zatwierdził projekt ustawy o legalizacji marihuany

Niemcy: Polska się zbroi, odrobiła lekcję z historii 15 sierpnia to ważna data dla Polski. Dzień ten, obchodzony jako Święto Wojska Polskiego, jest upamiętnieniem „Cudu nad Wisłą” z 1920 roku, gdy nowo odrodzona Polska powstrzymała bolszewicką Rosję na wschodnich obrzeżach Warszawy – przypomina we wtorek w komentarzu portal dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), podkreślając że „Polacy wciąż mają świadomość, że istnienie narodu zależy od jego zdolności do samoobrony”, co wielokrotnie pokazała historia.