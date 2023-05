Niemiecki producent butów zamyka sklepy. Pracę straci 1 tys. osób

Saksonia chce przywrócić kontrole na granicy z Polską. "To nieuniknione" Minister spraw wewnętrznych Saksonii Armin Schuster nadal nalega na stacjonarne kontrole na granicy z Polską. Schuster odrzucił obawy, że kontrole mogą prowadzić do korków i zakłóceń na rynku wewnętrznym UE. "Nie wzywamy do zamknięcia granic (...) ani do pełnej kontroli znanej z czasów koronawirusa" - powiedział Schuster agencji dpa.