Niemiecka minister sprawiedliwości chce zaostrzenia restrykcji wobec Facebooka

Federalna minister sprawiedliwości Christine Lambrecht chce zaostrzyć restrykcje wobec Facebooka po doniesieniach na temat jego praktyk biznesowych. "Ostatnie rewelacje dotyczące Facebooka dowodzą, jak pilnie potrzebujemy silnej i skutecznej regulacji sieci społecznościowych w Europie" - mówi.

"W zjednoczonej Europie dotyka to nas wszystkich, gdy sieci społecznościowe ze swoimi algorytmami zwiększają nienawiść i nagonki oraz promują polityczne i społeczne aberracje" - powiedziała Lambrecht w czwartek portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ponadto "należy zauważyć, że odwoływanie się do poczucia odpowiedzialności i samoregulacji sieci jest bezskuteczne, a w razie wątpliwości zysk jest stawiany ponad odpowiedzialnością społeczną" - dodała. "Jest to nie do przyjęcia, biorąc pod uwagę siłę rynkową i znaczenie społeczne dużych firm technologicznych". Dlatego zdaniem niemieckiej minister "ważne jest, aby nałożyć lejce na Facebook & Co. i mocno je zacisnąć".

"Jednym z korzeni zła jest to, że platformy internetowe stosują spersonalizowane reklamy (...) Chcemy, aby użytkownicy mogli korzystać z usług bez spersonalizowanych reklam i chcemy, aby spersonalizowane reklamy kierowane do nieletnich były zakazane" - stwierdziła minister sprawiedliwości.

Facebook znalazł się ostatnio w centrum uwagi po zarzutach byłej pracownicy i awarii usług, która trwała wiele godzin. Według informatorki Frances Haugens, korporacja przedkłada zyski nad bezpieczeństwo i dobro swoich użytkowników. Szef Facebooka Mark Zuckerberg stanowczo temu zaprzeczył. "To jest po prostu nieprawda" - napisał w mailu do pracowników.

Z Berlina Berenika Lemańczyk