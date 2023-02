Niemiecki minister obrony: Ukraina otrzyma 100 czołgów Leopard 1A5

Ukraina otrzyma 100 leopardów 1A5 - zapowiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius, który przybył we wtorek z wizytą do Kijowa - informują ukraińskie media.

Przyjazd polityka był utrzymywany w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow opublikował na Twitterze zdjęcie z Pistoriusem. Zażartował, że do Kijowa dotarł pierwszy leopard 2. Na zdjęciu minister trzyma model czołgu.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv 🐆

There will be more of them.✊

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi